Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

21 августа в церкви вспоминают чудотворца Мирона, Критского епископа, а также преподобного Григория, иконописца Печерского. В народном календаре - Мирон Ветрогон. О традициях дня и что нельзя делать на церковный праздник - в материале.

21 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

О святом Мироне ходит много легенд и преданий. Вспоминают о нем, как об удивительно добром человеке, который всем помогал.

Родился Мирон Критский в III веке на острове Крит. Он был родом из небогатой семи и с ранних лет был приучен к работе - занимался земледелием. Женился он совсем юным, поэтому ему нужно было содержать свою семью. Но при этом умудрялся помогать и другим. Известен случай, когда к Мирону в амбар забрались воры и стали складывать зерно в мешки. Мужчина не осудил их, наоборот - помог поднять ношу на плечи. Воры устыдились и вернули все до единого зернышка.

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Благодаря своей добродетели Мирон стал пресвитером - он продолжал помогать и поддерживать людей, особенно во время гонений на христиан. Позже Мирона рукоположили в епископы. Об этом времени упоминается, как об исполненном чудесами. Например, когда случилось наводнение, то Мирон шел по воде, как по суше, а когда река вышла из берегов, то святой вернул ее в русло лишь одним движением жезла. О Мироне говорили не иначе, как о чудотворце. Умер святитель Мирон-чудотворец, епископ Критский в мире, когда ему было уже 100 лет.

Преподобного Григория, Печерского иконописца, называют византийским - есть версия, что он прибыл в Лавру из Константинополя. Известно, что в Лавре он написал много чудотворных икон. Мощи святого находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Святых почитают 21 августа по нынешнему календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать их будут 8 августа.

Народные приметы на 21 августа

По погоде этого дня судили, какими будут осень и зима:

какой день - такой и январь;

погода погожая - сентябрь будет теплым и солнечным, а если плохая - то будет ненастной аж до бабьего лета;

иней с утра - в следующем году будет богатый урожай;

много ягод на рябине - к скорым заморозкам.

В народе 20 августа - праздник Мирон Ветрогон, в этот день обычно очень сильный ветер.

21 августа - что сегодня нельзя делать

Запреты этого дня такие:

нельзя ругаться, спорить, ссориться, обижаться на близких;

не следует жаловаться на судьбу - хорошее уйдет из жизни;

запрещено отказывать в помощи;

не стоит заниматься домашней работой и брать в руки топор, косу, молоток - можно пораниться;

нельзя мыть полы - можно избавиться от счастья и благополучия.

Продолжается Успенский пост - тем, кто постится, в этот день нельзя употреблять мясные, молочные продукты, яйца, полагается сухоядение.

Что можно делать 21 августа

Святому Мирону молятся о том, чтобы все прошения были услышаны Богом, можно попросить здоровья и мира. В старину традиционно собирали грибы и ягоды, пекли ягодные пироги. Считается, что в этот день следует пригласить в дом гостей - по примете, чем больше людей будет, тем больше счастья будет в доме.

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