21 августа в церкви вспоминают чудотворца Мирона, Критского епископа, а также преподобного Григория, иконописца Печерского. В народном календаре - Мирон Ветрогон. О традициях дня и что нельзя делать на церковный праздник - в материале.
21 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю
О святом Мироне ходит много легенд и преданий. Вспоминают о нем, как об удивительно добром человеке, который всем помогал.
Родился Мирон Критский в III веке на острове Крит. Он был родом из небогатой семи и с ранних лет был приучен к работе - занимался земледелием. Женился он совсем юным, поэтому ему нужно было содержать свою семью. Но при этом умудрялся помогать и другим. Известен случай, когда к Мирону в амбар забрались воры и стали складывать зерно в мешки. Мужчина не осудил их, наоборот - помог поднять ношу на плечи. Воры устыдились и вернули все до единого зернышка.
Благодаря своей добродетели Мирон стал пресвитером - он продолжал помогать и поддерживать людей, особенно во время гонений на христиан. Позже Мирона рукоположили в епископы. Об этом времени упоминается, как об исполненном чудесами. Например, когда случилось наводнение, то Мирон шел по воде, как по суше, а когда река вышла из берегов, то святой вернул ее в русло лишь одним движением жезла. О Мироне говорили не иначе, как о чудотворце. Умер святитель Мирон-чудотворец, епископ Критский в мире, когда ему было уже 100 лет.
Преподобного Григория, Печерского иконописца, называют византийским - есть версия, что он прибыл в Лавру из Константинополя. Известно, что в Лавре он написал много чудотворных икон. Мощи святого находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Святых почитают 21 августа по нынешнему календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать их будут 8 августа.
Народные приметы на 21 августа
По погоде этого дня судили, какими будут осень и зима:
- какой день - такой и январь;
- погода погожая - сентябрь будет теплым и солнечным, а если плохая - то будет ненастной аж до бабьего лета;
- иней с утра - в следующем году будет богатый урожай;
- много ягод на рябине - к скорым заморозкам.
В народе 20 августа - праздник Мирон Ветрогон, в этот день обычно очень сильный ветер.
21 августа - что сегодня нельзя делать
Запреты этого дня такие:
- нельзя ругаться, спорить, ссориться, обижаться на близких;
- не следует жаловаться на судьбу - хорошее уйдет из жизни;
- запрещено отказывать в помощи;
- не стоит заниматься домашней работой и брать в руки топор, косу, молоток - можно пораниться;
- нельзя мыть полы - можно избавиться от счастья и благополучия.
Продолжается Успенский пост - тем, кто постится, в этот день нельзя употреблять мясные, молочные продукты, яйца, полагается сухоядение.
Что можно делать 21 августа
Святому Мирону молятся о том, чтобы все прошения были услышаны Богом, можно попросить здоровья и мира. В старину традиционно собирали грибы и ягоды, пекли ягодные пироги. Считается, что в этот день следует пригласить в дом гостей - по примете, чем больше людей будет, тем больше счастья будет в доме.