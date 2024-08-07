Какой церковный праздник отмечают 8 августа по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

8 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают чудотворца Мирона, Критского епископа, а также преподобного Григория, иконописца Печерского. В народе день прозвали Мирон Ветрогон. Рассказываем о традициях и приметах 8 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

8 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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8 августа по новому церковному календарю (21 августа по старому) - день памяти чудотворца Мирона, Критского епископа.

Жизнь святого Мирона окутана множеством легенд и преданий - о нем вспоминают, как об удивительно добром человеке, который всем и всегда помогал.

Мирон родился в III веке на острове Крит. Его семья была небогатой, поэтому он с детства был приучен к работе и занимался земледелием. Совсем юным женился и ему пришлось много работать, чтобы содержать свою семью. Но он при этом как-то умудрялся помогать и другим. По одной из легенд, к нему как-то залезли воры и хотели унести зерно. Мирон решил помочь им поднять ношу на плечи. Воры устыдились и вернули все украденное.

Вскоре, благодаря своей добродетели, Мирон стал пресвитером. Он поддерживал и помогал людям, особенно во время гонений на христиан. Со временем Мирона рукоположили в епископы. В предании говорится, что Мирон умел творить чудеса. Например, во время наводнения он шел по воде, как по суше, когда река вышла из берегов, то святой вернул ее в русло одним движением жезла.

Умер святитель Мирон-чудотворец, епископ Критский в мире, когда ему было уже 100 лет.

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8 августа по новому календарю вспоминают преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского. Его также называют византийским - по одной из версий он приехал в Лавру из Константинополя. В Лавре Григорий написал много чудотворных икон. Мощи святого находятся в Ближних пещерах.

Церковный праздник 8 августа по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти мученика Ермолая и преподобного Мойсея Угрина, Киево-Печерского.

О чем говорят приметы на 8 августа

По погоде этого дня судят, какими будут осень и зима:

какой день 8 августа - таким будет и январь;

погода погожая - сентябрь будет теплым, плохая - будет ненастной до бабьего лета;

иней с утра - в следующем году будет богатый урожай;

на рябине много ягод - жди заморозки.

В народном календаре 8 августа - праздник Мирон Ветрогон. Прозвали его так потому, что обычно в этот день был очень сильный ветер. Народный праздник 8 августа известен также как Ермолаев день, Марьев день.

Что нельзя делать 8 августа

8 августа, как и в другой день, церковь не одобряет и выступает против сквернословия, ругани, сплетен, злобы и зависти, жадности, мести, отчаяния. Запрещается отказывать в помощи просящему.

По народным приметам дня в этот день не стоит брать в руки топор, косу, молоток - есть риск пораниться, а также не следует жаловаться на судьбу - хорошее уйдет из жизни.

Продолжается Успенский пост - до праздника Успения Богородицы 15 августа. Тем, кто придерживается поста, в это время нельзя есть продукты животного происхождения.

Что можно делать 8 августа

У чудотворца Мирона просят исцеления от болезней, физических и душевных, здоровья для близких и заступничества перед Богом.

По народным обычаям 8 августа идут в лес за грибами и ягодами, также считается, что в этот день следует пригласить в дом гостей - чем больше гостей, тем больше счастья.

8 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Леонид, Мирон, Николай, Федор.

По старому стилю именины празднуют Игнат, Сергей, Федор, Прасковья.

Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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