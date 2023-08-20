Народный праздник 21 августа известен под названиями Мирон-ветрогон, Миронов день.

Православная церковь 21 августа чтит память святителя Мирона чудотворца, епископа Критского. Обычно этот день был очень ветренным, поэтому в народе его прозвали Мирон-ветрогон.

Незамужние девушки в этот народный праздник применяли ритуалы из любовной магии. Для этого ставали спиной к ветру и читали слова приворота. Верили, что если этот ветер подует на нужного юношу, то приворот сработает. А замужние женщины привораживали мужей, чтобы они им не изменяли.

В целом праздник 21 августа считается сложным и опасным днем. Люди старались не планировать ничего важного в эту дату, поскольку опасались, что ветра все планы "сдуют" и ничего не получится. Также было поверье, что вместе с ветрами по земле разносятся лихорадки. Люди, которые боялись заболеть, в эту дату на улицу не выходили.

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Если наши предки в этот народный праздник не выходили на улицу, то занимались рукоделием. Женщины посвящали день вышивке. Заканчивался период, когда ещё можно было рукодельничать без лучины - скоро темнеть начнет рано и вышивать по вечерам уже не получится.

Дата 21 августа считается удачной для сбора ягод и заготовки консервации из них. А в лесах в этот день можно насобирать много грибов, особенно если недавно был дождь.

21 августа - знак Зодиака

Рожденный 21 августа человек по знаку Зодиака - Лев. Именинники этого дня очень общительные и даже болтливые, любят сплетни и секреты. У них много знакомых, но мало по-настоящему близких друзей. Их не волнует чужое мнение о себе и они имеют свою точку зрения по любому вопросу.

Что нельзя делать 21 августа

21 августа запрещено преувеличивать свои заслуги и заработок, разносить сплетни, жаловаться на судьбу, обсуждать человека за спиной и разбалтывать чужие секреты, обманывать. Не стоит говорить ничего, что может испортить ваши отношения со знакомыми.

В этот день не стоит строить планы на будущее и планировать большие проекты на работе. Скорее всего, ничего не получится.

Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, поскольку продолжается Успенский пост. Также во время поста нельзя устраивать шумные вечеринки.

В Миронов день запрещено поднимать любые вещи с земли - на них может быть наложена порча или лихорадка.

Нельзя идти против ветра сегодня, чтобы не заболеть и не повернуть судьбу в другом направлении.

День неудачен для свадьбы и венчания, а также для знакомства с родителями второй половинки.

Приметы погоды 21 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Большой урожай рябины в этот день предвещает сильные заморозки зимой.

Если на реке в этот день не видно ряби, то осень и зима будут теплыми.

Если 21 августа пошел дождь, то ненастье продлится до самого конца августа.

Подул северный ветер - к хорошему урожаю озимого зерна.

Если ночь была холодной, а день очень жаркий, то в сентябре часто будут перепады температур.

Над землей поднимается пыль - к очень жаркому остатку августа и поздней осени.

Какая погода сегодня, таким будет и январь. Если пошел дождь, то в январе часто будут снегопады. А если 21 августа жарче, чем в предыдущие дни, то январь будет теплее декабря. Гром в этот предвещает метели во второй месяц зимы.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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