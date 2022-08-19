Народный праздник 19 августа известен под названием Яблочный Спас.

19 августа церковь отмечает Преображение Господне, а в народе отмечается Яблочный Спас. Яблочный Спас на Руси был популярнее церковного праздника. Наши предки в этот день ходили в церковь с корзиной яблок и освящали фрукты. Освященные фрукты давали в пищу детям, чтобы ребенок рос здоровым и крепким.

До Яблочного Спаса на Руси не ели яблок. Только с этого дня фрукты разрешалось употреблять в пищу. Из них готовили пироги, запеканки, варенье, оладьи и другие блюда на Яблочный Спас.

Наши предки в этот день угощали яблочными блюдами нищих и нуждающихся. Верили, что если сделать хорошее дело сегодня, то потом будет везти весь год.

Что нельзя делать 19 августа

Поскольку продолжается Успенский пост, нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. В этот день нежелательно работать. Нельзя ругаться, сквернословить, сплетничать и обсуждать людей у них за спиной.

Приметы погоды 19 августа

Много мух летает - к жаркой погоде с влажным воздухом.

Если утром прохладно и много комаров, то днем будет жарко и ясно.

Теплый ясный день сулит снежную холодную зиму.

Дождь 19 августа - к дождливому ноябрю.

Если много яблок уродилось, то следующий год будет урожайным.

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