Какой праздник 19 августа / фото Mabel Amber, Pixabay

19 августа церковь отмечает Преображение Господне, а в народе отмечается Яблочный Спас. Яблочный Спас на Руси был популярнее церковного праздника. Наши предки в этот день ходили в церковь с корзиной яблок и освящали фрукты. Освященные фрукты давали в пищу детям, чтобы ребенок рос здоровым и крепким.

До Яблочного Спаса на Руси не ели яблок. Только с этого дня фрукты разрешалось употреблять в пищу. Из них готовили пироги, запеканки, варенье, оладьи и другие блюда на Яблочный Спас.

Наши предки в этот день угощали яблочными блюдами нищих и нуждающихся. Верили, что если сделать хорошее дело сегодня, то потом будет везти весь год.

Что нельзя делать 19 августа

  1. Поскольку продолжается Успенский пост, нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца.
  2. В этот день нежелательно работать.
  3. Нельзя ругаться, сквернословить, сплетничать и обсуждать людей у них за спиной.

Приметы погоды 19 августа

  • Много мух летает - к жаркой погоде с влажным воздухом.
  • Если утром прохладно и много комаров, то днем будет жарко и ясно.
  • Теплый ясный день сулит снежную холодную зиму.
  • Дождь 19 августа - к дождливому ноябрю.
  • Если много яблок уродилось, то следующий год будет урожайным.

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