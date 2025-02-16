Какой церковный праздник отмечают 17 февраля верующие по старому и новому стилю, приметы дня, у кого именины.

17 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают великомученика Феодора Тирона и преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 17 февраля (2 марта по старому стилю) - день памяти великомученика Феодора Тирона и преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского, которые жили в разное время, но прославились христианскими подвигами.

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Великомученик Феодор Тирон жил в III веке и служил в мармаритском полку в городе Амасии Понтийской области (северо-запад Малой Азии). Его и других христиан принуждали принести жертву языческим богам и отречься от веры в Христа. Но Феодор отказался, за что и угодил в тюрьму - его морили голодом и пытали, но безуспешно. В итоге святого решили сжечь на огне.

В IV веке святой Феодор явился во сне константинопольскому архиепископу Евдоксию и предупредил его о коварном замысле императора Юлиана Отступника - тот велел в первую седмицу Великого поста тайно окропить кровью все продукты на рынках города. Святой Феодор посоветовал жителям города сварить пшеницу с медом, приготовить коливо и питаться им, чтобы не покупать продукты на рынке. С тех пор, в память об этом событии Православная Церковь особо чтит великомученика Феодора Тирона в первую субботу Великого Поста - накануне этого дня читается канон великомученику и благословляется коливо.

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О жизни преподобного Феодора Молчаливого известно немного. Свое имя - Молчаливый - он получил потому, что избрал подвиг молчания. Молчание было для святого путем к богомыслию, а еще таким образом Феодор удерживал себя от греха в слове. За это преподобный удостоился от Бога дара чудотворения, которым и прославился. Этим даром обладают и мощи святого, которые находятся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Какой церковный праздник 17 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Николая Исповедника. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 17 февраля

В народе 17 февраля - праздник Федор, Федор Тирон. В народе великомученика прозвали "тираном", который вовремя одумался и защитил людей.

По погоде этого дня судят, какими будут весна и лето:

туман в этот день - май будет холодный;

теплый день - лето будет жарким, а если холодный, то прохладным;

птицы вернулись из теплых стран - весна будет ранней.

Сегодня наблюдают за небом: если кучевые облака с утра почернели - быть дождю.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 17 февраля запрещается сквернословить, пустословить, сплетничать, отказывать в помощи. Церковь порицает, ложь, лень, жадность, зависть и отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что любая ругань и неосторожное слово могут накликать беду. Не следует сегодня по возможности надевать одежду темных цветов, чтобы не привлечь неудачи.

Что можно делать 17 февраля

В православный праздник сегодня обращаются к святому Феодору Тирону, как к ходатаю за нас перед Господом - святому молятся о пропавших близких, а также просят поддержки в трудные времена. Феодору Молчаливому молятся, чтобы уберег от пустословия и несдержанности языка.

В народе на Федора было принято пить много холодной воды - считалось, что она помогает очистить организм и укрепить его.

Кто отмечает день ангела 17 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Порфирий, Роман, Михаил, Павел, Мария, Марианна, Федор.

По старому стилю день ангела у Александра, Алексея, Андрея, Анныа, Аркадия, Бориса, Василия, Георгия, Дмитрия, Екатерины, Ивана, Кирилла, Марии, Михаила, Николая, Пётра, Сергея, Фёдора, Юрия.

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