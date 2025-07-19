Транзит Луны в трине с Марсом принесет внутреннее облегчение.

Когда 19 июля Луна сформирует гармоничный аспект с Марсом, энергия, словно застопоренная ранее, вновь начнет течь. Исчезает ощущение внутреннего давления, уступая место мотивации и решимости. Именно в этот момент происходят внутренние переломы, и желание действовать становится сильнее привычных страхов, пишет YourTango.

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Рак

Эмоциональное напряжение, сдерживавшее шаги вперед, начинает рассеиваться. Транзит Луны в трине с Марсом приносит внутреннее облегчение и мощный прилив энергии. Может возникнуть ощущение, будто силы возвращаются стремительно и почти внезапно. Все, что прежде казалось тяжёлым, начинает восприниматься легче. Это состояние способно открыть новые горизонты, а желание развиваться усиливается.

Стрелец

И хотя терпения хватает, все же приходит пора действовать. Гармоничный аспект между Луной и Марсом разрушает ожидание. Даже если все не идеально спланировано, энергия момента вдохновляет на шаг вперед. Интуиция подсказывает: сейчас - именно то время. Ненавязчивая лёгкость этого дня дарит радость и ощущение свободы, позволяя идти за потоком, не перегружая себя деталями.

Козерог

Даже в рамках привычного режима могут случаться удивительные повороты. И один из них вполне вероятен 19 июля. Тригон Луны и Марса может внести коррективы в строго распланированный день, требуя неожиданных и быстрых решений. Однако именно такая непредсказуемость окажется приятным отклонением. Это возможность позволить себе спонтанность и почувствовать, как она помогает освежить взгляд на привычные вещи. Жизнь действительно начнет меняться к лучшему.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака получат долгожданную награду за упорный труд.

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