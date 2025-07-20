Не позволяйте манипуляторам и назойливым людям выбирать варианты, которые вас не устраивают.

Многие из нас хоть раз в жизни имели дело с назойливыми людьми и манипуляторами. Когда дело доходит до общения с ними, важно знать себе цену, чтобы они не смогли вами помыкать.

Как пишет ресурс Your Tango, назойливые люди часто не обращают на ваши чувства. Они могут руководствоваться своей "логикой", отстаивая свою позицию, загоняя собеседника в угол своей напористостью. На самом деле, они ведут себя агрессивно, ведь думают, что загнать кого-то в угол – это единственный способ получить желаемое.

О четырех способах, как отстоять свою позиции перед назойливыми людьми и манипуляторами, рассказала лицензированный семейный и брачный психотерапевт с 20-летним опытом Сьюзен Сент-Велч.

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1. Четко определите, с чем вы мириться не будете

Сьюзен Сент-Велч советует быть конкретными. Установите, что для вас нормально, а что нет? Или что вы готовы учесть в этот раз, но не в будущем.

Она привела пример: ваш начальник на работе часто дает вам задания в последнюю минуту или в конце рабочего дня. Объясните, что в случае поступления просьбы в последнюю минуту выполнение других рабочих заданий будет откладываться, просто в силу того, сколько времени вы сможете уделить каждому из них.

Возможно, объясните, что рабочий день заканчивается в 18:00. Можете проговорить, что новые задания должны быть получены до 14:00, чтобы быть выполненными вовремя без ущерба для других задач.

2. Внесите предложение, которое будет лучшим для всех

На том же примере разговора с начальником специалистка советует предложить способ сделать систему выгодной для вас обоих. Вы можете найти такой способ расставления приоритетов, что в итоге будете частично влиять на то, как вы получаете задания.

Подобная техника общения поможет вам научиться быть более напористым, сохраняя при этом уважение к своему начальнику, говорится в материале.

3. Дайте настырным людям ограниченный выбор

Не позволяйте манипуляторам и назойливым людям выбирать варианты, которые вас не устраивают. Вместо этого четко предложите им выбор между конкретными вариантами: A или Б.

К примеру, в случае с начальником, можете сказать так: "Я могу отказаться от всех других проектов и посмотреть, насколько далеко я продвинусь к 18:00, концу рабочего дня, или мы можем приостановить работу и вернуться к этому новому проекту утром".

Не стоит позволять боссу уговаривать вас задерживаться, если речь не о какой-то чрезвычайной ситуации. Если ситуация и правда экстренная, предложите два конкретных варианта: вы задерживаетесь сегодня, но тогда завтра вы либо придете на работу позже, либо уйдете пораньше.

4. Знайте, что быть напористым, защищая себя, не означает быть плохим

Если назойливый человек не принимает ваших доводов или предложений, вам придется быть более напористым. Да, это некомфортно, но не является чем-то неправильным.

"Быть напористым – значит "быть уверенным в себе, не проявляя агрессии". Возможно, вам будет неловко отстаивать свои интересы перед назойливым человеком, но это не так уж и плохо. Напомните себе, что вы не делаете ничего плохого. Просто это неудобно. Это необходимо, потому что это единственный способ выйти из угла", – сказано в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, как распознать манипулятора и двуличного человека.

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