Бой-реванш проходит в Лондоне.

Перед началом боя между Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне прозвучал гимн Украины.

Исполнила его украинская певица Надя Дорофеева. Она предстала в нежном образе.

На стадионе в ожидании поединка собрались тысячи людей. В частности, на видео можно увидеть легенду украинского футбола Андрея Шевченко.

Видео дня

Слушайте гимн Украины в исполнении Нади Дорофеевой на видео:

Бой Усик – Дюбуа

Ночью 20 июля происходит долгожданный бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

В своей профессиональной карьере Усик имеет 23 победы, 14 из которых нокаутом. Его оппонент имеет 22 победы и 2 поражения. На его счету 21 нокаут.

Фаворитом букмекеров является украинец Усик, но Дюбуа тоже может преподнести сюрпризы.

Читайте текстовую онлайн-трансляцию боя от УНИАН.

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