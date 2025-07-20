Перед началом боя между Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне прозвучал гимн Украины.
Исполнила его украинская певица Надя Дорофеева. Она предстала в нежном образе.
На стадионе в ожидании поединка собрались тысячи людей. В частности, на видео можно увидеть легенду украинского футбола Андрея Шевченко.
Слушайте гимн Украины в исполнении Нади Дорофеевой на видео:
Бой Усик – Дюбуа
Ночью 20 июля происходит долгожданный бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
В своей профессиональной карьере Усик имеет 23 победы, 14 из которых нокаутом. Его оппонент имеет 22 победы и 2 поражения. На его счету 21 нокаут.
Фаворитом букмекеров является украинец Усик, но Дюбуа тоже может преподнести сюрпризы.
Читайте текстовую онлайн-трансляцию боя от УНИАН.