Узнайте, что за праздник отмечаем 17 февраля и какие есть приметы на счастье.

В сегодняшнюю дату владельцы котов балуют своих любимцев, а верующие соблюдают обет молчания. Мы рассказали интересные факты о сегодняшнем дне - какой праздник 17 февраля наступает в Украине и в мире, и что запрещено делать, чтобы не навлечь на себя беду.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти великомученика Феодора Тирона и монаха Киево-Печерской лавры Феодора Молчаливого. По старому стилю православные чествуют святого Николая Исповедника.

Читайте в другой нашей статье, какой сегодня церковный праздник наступает у верующих.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных памятных дат и национальных торжеств сегодня нет. Народный праздник сегодня в Украине - День Федора Молчальника.

Из выдающихся украинцев в эту дату родились микробиолог Николай Гамалия, архиепископ УГКЦ Иосиф Слипый, актриса Раиса Недашковская.

Какой сегодня праздник в мире

В Европе отмечают 17 февраля праздник Европейский день кота. Владельцы пушистиков сегодня балуют своих любимцев, а также устраивают фотосессии и различные мероприятия в их честь. А волонтеры объявляют о сборах средств для бездомных животных.

Также в мире отмечают сегодня праздники День спонтанного проявления доброты, День человеческого духа, День кофе с молоком.

Из всемирно известных личностей 17 февраля родились композитор Арканджело Корелли, физик Отто Штерн, баскетболист Майкл Джордан, кинорежиссер Майкл Бэй, певец Эд Ширан, актрисы Бонни Райт и Пэрис Хилтон.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названиями Федор Тирон и Федор Молчальник. Наши предки в этот день старались выполнять важные дела молча. Верили, что таким образом можно отвадить неудачу. Перед наступлением весны люди закалялись - обливались холодной водой и ходили босиком, чтобы укрепить иммунитет.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно не забывать, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы знать о его запретах. Запрещено болтать не по делу, ругаться матом, сплетничать и обсуждать людей за спиной, рассказывать чужие секреты и давать ложные обещания. Любое сказанное сегодня слово имеет большой вес и может навлечь беду. Также не стоит носить грязную и изношенную одежду.

Про этот день известны следующие погодные приметы:

если потеплело, то больше этой зимой заморозков не будет;

еловые ветки загибаются вниз - к ухудшению погоды;

если из теплых краев вернулись перелетные птицы, то ждите раннюю весну;

капает с крыш - к урожайному году.

Погода 17 февраля будет пасмурной и с температурой немного ниже нуля. В некоторых областях возможен небольшой снег.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю День ангела 17 февраля отмечают обладатели имен Даниил, Еремей, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.

По старому стилю праздник 17 февраля празднуют Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Егор, Ибрагим, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Остап, Петр, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Юрий, Ян, Анна, Екатерина.

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