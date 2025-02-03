Рассказываем, какой церковный праздник отмечают православные 4 февраля, что можно и нельзя делать, у кого именины.

4 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святого Николая Исповедника. В народном календаре день прозвали Никола Студеный. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 4 февраля (17 февраля по старому стилю) - день памяти святого Николая Исповедника, или Николая Студита.

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Николай родился в VIII веке, на острове Крит. Когда ему было 10 лет, родители отправили его в Константинополь, в Студийский монастырь - там его дядя, блаженный Феофан, был иноком. При монастыре Николай учился, а затем постригся в монахи. В то время император Византии Лев V Армянин начал гонения на священников, монахов и верующих. Арестовали и Николая - его отправили в тюрьму. Но когда на престол взошла императрица Феодора и вернули иконопочитание, то на свободу отпустили всех залюченных за веру, в том числе и Николая.

Со временем его избрали настоятелем Студийского монастыря, но спустя несколько лет ему пришлось уйти из него из-за нового императора Михаила Третьего. Николай скитался в течение 7 лет, но его все-таки схватили и вернули в монастырь - как пленника. Освободили только после смерти императора, а при новом правителе Николай Студийский снова стал настоятелем обители.

За исповедническую жизнь святого назвали Николай Исповедник. Еще при жизни он получил от Бога дар исцелений, который остался и после его смерти.

Какой церковный праздник 4 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти апостола от 70-ти Тимофея. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 4 февраля

По приметам дня можно судить, какой будет погода и будущий урожай:

лес почернел - жди оттепель;

иней выпал - к хорошему урожаю;

туман высоко - погода установится погожая, а если опустился на землю - к оттепели и снегу;

еловые ветки гнутся - будет метель, распрямляются - к хорошей погоде.

В народе 4 февраля - праздник Никола Студеный. Прозвали его так потому, что обычно в это время возвращались сильные морозы и снег, так и говорили: "На Студеного Николу снегу навалит гору".

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 4 февраля церковь не одобряет ругань, ложь, сквернословие, сплетни, порицает жадность, зависть, месть и отчаяние. Не следует отказывать в помощи, обижать кого-либо, особенно животных, желать зла.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют идти в лес - в это время начинаются так называемые "звериные свадьбы", поэтому есть вероятность встретить диких животных. Также, если есть возможность, то лучше перенести дальнюю поездку - в этот день она может быть неудачной.

Что можно делать 4 февраля

В православный праздник сегодня обращаются к Николаю Исповеднику, как к ходатаю за нас перед Господом. Святому, так как он имел дар целительства, молятся о здоровье, просят исцелить от болезней, читают молитвы от встречи с диким зверем.

В народе в этот день принято заниматься домашними делами и посвятить время уходу за домашними животными.

4 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кирилл, Мария, Михаил, Николай, Пётр, Сергей, Фёдор, Юрий.

По старому стилю день ангела у Анастасии, Ефима, Тимофея, Макара, Петра, Николая, Ивана, Гавриила.

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