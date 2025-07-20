Актриса отметила, что получила как хейт, так и поддержку.

Украинская актриса Лариса Кадочникова, которая наиболее известна по роли Марички в фильме "Тени забытых предков", в начале этого года попала в языковой скандал. Тогда на церемонии награждения лауреатов премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова в Доме кино женщина выступала с речью на русском языке. А когда ее попросили перейти на украинский - она отказалась. После этого Лариса получила немало критики в сети, но сейчас женщина решила прокомментировать ту ситауцию.

По словам Ларисы, до сих пор тот инцидент для нее остается болезненным. Актриса отметила, что владеет украинским языком, но тогда растерялась.

"Для меня эта ситуация до сих пор остается непонятной и болезненной. В театре я сумела перейти на украинский всего за два месяца - в двух спектаклях играю. Мне невероятно помогла телеведущая Татьяна Цымбал - мы работали очень скрупулезно, буквально над каждым словом. И теперь я уже даже не вспомню, как звучали эти роли на русском. Таня приходила на генеральные прогоны, говорила: "Лариса, идеально". А в тот вечер... Я просто растерялась, все произошло спонтанно. Это действительно очень сложная тема. Приходите в театр - я играю на сцене исключительно на украинском", - сказала Кадочникова в интервью для OBOZ.UA.

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Она добавила, что несмотря на большую волну хейта, она получила и поддержку от коллег. В частности, даже мать актрисы Милы Йовович написала Ларисе после скандального инцидента.

"Как отреагировали на все это в театре? У меня был разговор с Кириллом Кашликовым, нашим гендиректором и художественным руководителем. Он сказал: "Лариса, это надо пережить". Между тем, вместе с волной хейта я получила и много поддержки. Даже Галя Логинова, мама Милы Йовович, прислала сообщение. В свое время гостила у нее в Америке", - призналась актриса.

Напомним, ранее писательница Оксана Забужко резко отреагировала на скандал с актрисой, которая отказалась говорить на украинском на сцене.

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