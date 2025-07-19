Православный праздник сегодня - один из особо почитаемых, а сам день и тяжелый, и благодатный в то же время.

В новом календаре украиснкой церкви на 20 июля приходится день памяти пророка Илии и обретение мощей святого Афанасия Берестейского. Что принято делать в эту дату, какие существуют народные приметы и что за праздник сегодня церковный по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата в новом и старом календаре

20 июля (в старом календаре это 2 августа) православные чтят память пророка Илии и вспоминают обретение мощей преподобного Афанасия Берестейского.

Илья был ветхозаветным пророком, которого называют одним из величайших прорицателей. Он жил за девять веков до Рождества Христова и своим примером доказал существование единого Бога. По новому стилю этот праздник приходится на 20 июля и считается одним из самых почитаемых летом.

Видео дня

В этот же день церковь вспоминает преподобномученика Афанасия Берестейского, который выступал на защиту православной веры, был современником Петра Могилы и Иова Почаевского.

Афанасий был из знатного рода, получил хорошее образование и в 1627 году принял монашеский постриг в Вильне. В скором времени он стал игуменом Симеонова монастыря в Берестье.

Афанасий открыто выступал на защиту православных перед властями, за что попадал под гонения, был арестован, а в 1648 году его убили по ложному обвинению в измене.

Его прах покоился в Берестейском Симеоновом монастыре, позже Афанасий был признан святым. В 1816 году мощи святого сгорели во время пожара в деревянной церкви, те, что нашли, торжественно захоронили в 1823 году, где они хранятся и по сей день.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в эту дату вспоминают подвиги Иова и Феодосия Манявских, основателя и подвижника украинского Афона.

О чем молиться святым, чего нельзя делать сегодня, обычаи дня

В день Ильи к святому обращаются с молитвами о здоровье близких, семейном благополучии, хорошем урожае, проят о дожде в засуху. Преподобному Афанасию Берестейскому молятся об исцелении и просят помощи в жизненных переменах.

20 июля верующие по обычаю посещают храмы, где совершаются праздничные молебны, крестные ходы. Часто в церковь несут для освящения фрукты и свежий хлеб, которые после можно раздать на милостыню.

В народе праздник прозвали Ильин день, день Ильи.

Церковь в эту дату, как и всегда, напоминает о важности духовной чистоты: нельзя гневаться, завидовать, злиться, сквернословить, унывать и отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют 20 июля заниматься тяжелой работой, особенно в поле и огороде - это считается грехом. Еще один важный запрет дня - нельзя купаться в водоемах и рыбачить, так как это опасно. Также существует легенда, что одна из подков с коня Ильи упала в воду и сделала ее ледяной, поэтому купание может закончиться болезнью. Во многих регионах, начиная с Ильи, запрещается купаться до следующего сезона.

Приметы на 20 июля - о чем говорит погода в день Ильи

По приметам дня судят, какой будет осень:

сегодня жарко - осень будет сухой;

комаров летают тучи - день будет солнечным;

гром слышен - осадков не будет;

в этот день нет дождя - впереди шесть недель засухи.

Ильин день в народе считается рубежом между летом и осенью: до Ильи - лето, после - осень.

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