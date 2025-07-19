Пара живет с семьей мужа в "не очень хорошем" районе Бостона.

20-летняя дочка украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая на днях вышла замуж за американца Эдена Пассарелли, рассказала, как они познакомились, где сейчас живут и что планируют на ближайшее будущее.

Как отметила Маша Полякова в интервью украинскому ведущему Славе Демину, жить в США очень дорого, а по студенческой визе она работать не может, потому пока молодожены живут с семьей мужа:

"Это считается спальным районом, но не очень хорошим", - сказала она.

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Вскоре пара должна переехать на новую квартиру.

"Мы платим очень большую сумму за университет, здесь очень дорогая медицинская страховка. Также мы скоро переезжаем на квартиру, там будет жить я, Эден, а также наш друг, потому что снимать вдвоем это трудно, и если ты студент, то найти жилье еще сложнее. Здесь вообще одна веселуха в Бостоне. Снять квартиру в Бостоне очень дорого… Мне помогают родители, Эден тоже помогает. Сейчас я вообще живу у него дома с его семьей - родителями и младшим братом", - отметила Маша.

По словам Поляковой, познакомилась она с мужем в университете:

"Он также учится в Беркли. У нас почти все классы были вместе, на одном из самых трудных предметов мы должны были работать в команде. Мы полгода так поработали вместе, и как-то так закрутилось. Знакомы с 17 января".

Как добавила Маша, официальное празднование свадьбы они с новоиспеченным мужем Эденом планируют в следующем году "во Франции или где-то в Европе": "Это будет 3 июня следующего года.

Девушка также поделилась, как ее возлюбленный "спалился" с предложением:

"У нас одно имя указано для всех доставок. Я очень ждала свою новую косметику, распаковываю посылку, а там кольцо. Блин. Вообще он это все планировал. Я знала, что он хочет сделать мне предложение. Эден хотел жениться до 21 года. Он занимается трейдингом и учится на менеджменте артистов - вся его семья этим занимается. Он говорил: "Я понимаю, что меня всю жизнь будут использовать, поэтому хочу жениться раньше, чтобы этого избежать", - рассказала она.

Также девушка опровергла слухи, будто бы вышла замуж ради гражданства США или из-за беременности:

"Я не беременна. Почему все думают, что я беременна, если я просто люблю вкусно поесть? Я ведь никогда не была худой, у меня есть животик. Но я не беременна. И так жизнь выходит очень дорогой. Знаете, сколько стоит здесь родить? Очень дорого. Так что нет. Честно говоря, я даже не знаю, когда захочу стать мамой. Дайте сначала встать на ноги. Как я совмещу учёбу и ребенка? Это невозможно. Пока нет".

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой после замужества честно ответила, беременна ли первенцем.

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