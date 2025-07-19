В списке есть представители знака Овен.

19 июля 2025 года Овнам, Тельцам и Весам предстоит пройти важное испытание. Из-за напряженного аспекта между Луной и Меркурием возможны конфликты, недопонимания и эмоциональные всплески. Даже обычное общение может вызывать раздражение. Но за этими трудностями - глубокий урок от Вселенной, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Овен

Ваша сильная натура может быть воспринята неправильно, что часто происходит при квадратуре Луны и Меркурия. Этот день поможет вам переосмыслить свое поведение и найти более четкий способ доносить мысли. Вы поймёте: дело не в том, что вас не слышат, а в том, как именно вы выражаете себя. И это станет точкой роста.

Телец

Не исключено, что кто-то неожиданно нарушит ваш покой. Вас могут захлестнуть эмоции, но именно это и будет вашим уроком - научиться наблюдать за собой и не терять внутреннего равновесия. Немного отстранённости поможет вам лучше понять ситуацию и не драматизировать происходящее.

Весы

Вы не любите ссоры, но 19 июля вас могут втянуть в спор. Вместо того чтобы избегать конфликта, вы осознаете необходимость обозначить свою позицию. Этот день станет моментом ясности, вы решите важную задачу, сохраните внутренний баланс и почувствуете облегчение.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какой один знак Зодиака впервые за 84 года получит редкий шанс изменить судьбу.

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