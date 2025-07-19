Обряд также должен помочь прекратить передачу энергии "паразитам".

Харьковская ведьма и таролог Станислава Дашковская поделилась обрядом, который, по ее словам, должен помочь избавиться от финансовых проблем, энергетических паразитов и необходимости отрабатывать родовые долги.

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Видео дня

"Считаете, что следует кормить своей энергией бывших партнеров и прочих паразитов? Или на худой конец вы уверены в том, что тянуть негативную карму своего рода просто необходимо? Пролистывайте это видео дальше, я вас отпускаю смело. Тем, кто хочет улучшить качество своей жизни, даю простой и классный рецепт, который можно использовать с 17 по 27 июля", - отметила она в видео, опубликованных в TikTok.

По ее словам, данный обряд - "простая схема", которая поможет приостановить все кармические программы, а также прекратить передачу энергии тем людям, которые продолжают на вас "паразитировать".

Дашковская добавила, что для проведения обряда понадобится 1 свеча и 3 отрезка любой натуральной нити. Нужно каждую нить повязать на свечу, приговаривая:

"Снимаю все финансовые блоки, поставленные на меня родом моим и мешающие мне наслаждаться жизнью".

"Перестаю кормить и возвращаю всю энергию к себе в чистоте и благости от паразитов, питавшихся мной".

"Как узел этот сгорит, так и сгорит моя необходимость отрабатывать негативные родовые программы рода моего. Да будет так".

"Свечу выжигаем полностью до конца. Остатки воска в тот же день выносим на мусорку. И забываем о том, что провели этот обряд", - сказала Дашковская.

Напомним, ранее ведьма рассказывала о том, какая может быть родовая карма по дате рождения.

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