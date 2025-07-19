Исполнитель признавался, что хочет детей в "недалеком будущем".

Известный украинский рэпер OTOY (настоящее имя - Вячеслав Дрофа) во время выступления на Atlas Festival в Киеве прямо со сцены объявил, что вскоре женится, пишет ТСН.

Он исполнил свои хиты, а также представил новую композицию под названием "Пекло", после чего поделился с поклонниками радостной новостью о том, что совсем скоро его семейный статус изменится. Ранее рэпер свои планы на женитьбу не озвучивал.

Избранницей артиста стала Мария Гаврилюк - бизнесвумен, которая старше OTOY на несколько лет. Она соучредитель известного украинского бренда Gunia Project, выпускающего одежду, украшения и аксессуары.

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Публично о своих отношениях пара начала говорить лишь в начале этого года, и как давно они вместе - остается загадкой.

Вместе с тем в соцсетях влюбленные нередко делятся совместными снимками и поздравляют друг друга с праздниками.

"Ты - моя причина ходить в душ два раза в день, следить за фигурой, писать музон... делать шаги к собственному бизнесу, хотеть детей не когда-то, а в недалеком будущем... I love you", - писал рэпер, обращаясь к девушке.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что 20-летняя дочь Оли Поляковой вышла замуж.

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