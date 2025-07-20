20 июля отмечается несколько международных и православных торжеств.

20 июля - очень важная дата как в православном, так и в светском календаре. О том, что за праздник сегодня отмечает наша страна, известно многим жителям восточных областей. А в мире отдают дань уважения популярной интеллектуальной игре.

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Какой сегодня праздник церковный

Православные, которые живут по новому стилю, чтят пророка Илью, одного из самых прославленных ветхозаветных предсказателей. В старом календаре наступает сегодня праздник мученика Аскольда Киевского.

Какой сегодня праздник в мире

Главное всемирное торжество 20 июля - праздник День шахмат. Он основан престижной шахматной организацией ФИДЕ и отмечается различными турнирами и награждениями лучших игроков.

Ещё одно важное событие этого дня, породившее отдельный праздник, это первая в истории человечества высадка на Луну в 1969 году. Американские астронавты побывали на поверхности спутника и взяли образцы лунной почвы. С тех пор 20 июля празднуется День Луны.

Рожденные в сегодняшнюю дату мировые знаменитости, которых стоит упомянуть, это философ Франческо Петрарка, биолог Ричард Оуэн, генетик Грегор Мендель, поэт Эрик Карлфельдт, биохимик Зельман Ваксман, альпинист Эдмунд Хиллари, писатель Кормак Маккарти, музыканты Карлос Сантана и Крис Корнелл.

Какой сегодня праздник в Украине

Как и в остальных странах, мы отдаем честь нашим шахматистам и гроссмейстерам, которые представляют страну в международных чемпионатах.

Ещё один праздник сегодня в Украине - День металлурга. Он особенно известен в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, где лучше всего развита металлодобывающая промышленность. Поздравить с ним стоит всех знакомых шахтеров и сталеваров.

Если же вам интересны наши знаменитые именинники этой даты, то это хирург и офтальмолог Владимир Караваев, писатель Василий Кучер, журналистка Юлия Мостовая, боевой летчик ВСУ и Герой Украины Игорь Бедзай.

Какой праздник 20 июля народный

Народные приметы этого дня предвещают, какой будет погода в остаток лета и осенью:

если жарко, то и сентябрь будет жарким;

пошел дождь - к раннему гниению сена;

гроза предвещает сырой август;

если насекомые собираются в большие стаи, то будет сухо.

Украинские обычаи в праздник сегодня предписывают быть вместе с семьей, накрывать на стол и угощать близких. Дата очень счастливая для венчания и свадьбы. Целебной 20 июля считается дождевая и родниковая вода.

Что нельзя делать сегодня

Зная, какой сегодня церковный праздник, стоит запомнить и его запреты. В Ильин день запрещено работать в саду и на огороде, купаться в водоемах и выходить на улицу в грозу. Славяне верили, что святой Илья повелевает молниями и может поражать ими грешников.

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