Ильин день, или день Ильи Пророка в этом году отмечают уже по новому календарю.

День Ильи Пророка, одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета, в 2024 году отмечают по новому церковному календарю - 20 июля. Что означает этот праздник, его история, обычаи, приметы и почему нельзя купаться - рассказываем в материале.

День святого пророка Ильи - история праздника

Ильин день - это церковный праздник в честь пророка Илии. Он упоминается в Ветхом Завете - Илья жил примерно за 900 лет до Рождества Христова, в Древнеизраильском царстве. Согласно преданию, после рождения Ильи его отец увидел во сне, как его сына пеленают ангелы и кормят языками пламени.

Прославился Илья тем, что выступал за единого Бога, поэтому пророка почитают не тлько христиане, но и иудеи, и мусульмане. В Библии сказано, что Илья отправился к царю Ахаву - предупредить, что если они не перестанут поклоняться языческим идолам, то в царстве начнется страшный голод. В итоге так и произошло - голод и засуха длились три года. После этого Илья предложил царю эксперимент: соорудить два жертвенника - единому Богу и языческому богу Ваалу и посмотреть, на чей сойдет небесный огонь, тому и будут поклоняться люди. В итоге огонь сошел на жертвенник Ильи, а на землю пошео долгожданный дождь. Илье пришлось же крыватьс в пустыне от гнева супруги царя.

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Пророк прославился своими чудесами: он воскресил ребенка одной вдовы, умершего от болезни и даже говорил с самим Богом, закрыв лицо. По преданию, Илья живым вознесся на небеса - за ним приехала огненная колесница.

Когда день Ильи по старому и новому стилю

День святого Ильи традиционно отмечали 2 августа. Но после перехода Православной церкви Украины на новый календарь дата сдвинулась на 13 дней вперед.

По новому стилю день Ильи в Украине отмечают 20 июля.

Хотя часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Ильин день - традиции

День Ильи отмечали в народе еще до прихода христианства. Пророка в языческой традиции отождествляли с богом Перуном, повелителем огня, воды и молний. У святого просили здоровья для детей, хорошего урожая, удачного замужества.

В церковной традиции в праздник пророка Илии принято совершать праздничный крестный ход, верующие в этот день идут в храмы. Считается, что на Илью нужно обязательно помочь неимущим, пригласить в дом гостей.

Почему нельзя купаться на Илью

Один из главных запретов праздника - в этот день запрещается купаться в прудах и реках. Но это не церковный, а народный запрет: мол, в свой праздник пророк преследует нечисть и старается поразить ее молнией, а та прячется в глубинах открытых водоемов. Поэтому всех, кто идет купаться - может утащить на дно, или же человек заболеет. Для пущего убеждения в народе придумали поговорку на этот счет, говорят: "Илья в воду справил малую нужду".

На самом деле у этого запрета есть рациональное зерно. Считается, что в день святого Ильи Пророка лето поворачивает на осень, дни становятся короче, водоемы холоднее, а вода в них начинает цвести. Поэтому купаться - опасно для здоровья.

Что можно и что нельзя делать на Ильин день

Среди других запретов и народных суеверий на Ильин день есть такие:

нельзя ловить рыбу - в ней может быть злой дух;

не следует выпускать животных на улицу - в их образе в дом может проникнуть нечисть;

запрещается работать в поле и огороде - разгневишь пророка, но можно собирать травы и заниматься пчелами.

В день Ильи, как уже говорили, хорошо накрыть стол и позвать гостей. Также день - один из самых благоприятных для свадьбы и венчания - союз будет счастливым и прочным.

Приметы на Ильин день

В Ильин день всегда ждут грозу и ливень и слушают гром. По нему судят, какой будет погода: глухой гром - к небольшому дождю, громкий и звонкий - жди ливня.

Когда гремит гром, говорят, что это Илья едет на своей огненной колеснице.

Попасть под дождь в этот день считается хорошей приметой - все болезни будут обходить стороной.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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