Пара редко появляется вместе и не рассказывает о своей личной жизни.

Известный украинский певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые показался на публике вместе со своей возлюбленной и совладелицей продакшн-компании Евгенией Яцутой.

Пару заметили вместе посетители музыкального фестиваля AtlasWeekend. Соответствующее видео влюбленных во время выступления группы "Бумбокс", уже попало в TikTok.

К слову, заметно, что артист обнимает Евгению за плечи, а она нежно кладет свою голову на грудь Вакарчука.

Что известно о личной жизни Святослава Вакарчука

Святослав 20 лет был в отношениях с гражданской женой Лялей Фонаревой. Однако летом 2021 года официально сообщил, что они уже не вместе. Через некоторых время стало известно о романе артиста с Евгенией Яцутой. Сам Вакарчук не комментировал эти слухи и редко говорит о своей личной жизни. Позже появилась информация, что у пары родился первенец, которого назвали Иваном, а через год семья пополнилась дочкой Соломией.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук впервые показал своих детей - 4-летнего сына Ивана и 3-летнюю дочь Соломию.

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