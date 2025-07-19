Неблагоприятный период ретроградного Меркурия лучше просто переждать.

Время, когда первая планета от Солнца движется в обратном направлении, в астрологии считается неблагоприятным. Все потому, что в этот период вопросы, касающиеся власти, здоровья, контроля и безопасности, обостряются, но влиять на ход событий вы не можете. Узнайте, что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий с июля по август.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Что такое ретроградный Меркурий

Само понятие маленькой планеты, движущейся назад - астрологический термин. На самом деле, ретроградный Меркурий - это иллюзия, нет никакого обратного движения. Такой эффект возникает из-за разницы в скорости планет - Меркурий замедляется, его обходит Земля, из-за этого кажется, что он движется назад. Тем не менее, астрологи наделили космический объект мистическими свойствами.

Считается, что в периоды ретроградности самой маленькой планеты мозг человека затуманен, а люди неспособны принимать решения трезво. Очень велики риски допустить ошибку, принять неверное решение, поступить опрометчиво. Именно поэтому эзотерики всегда рекомендуют быть осторожными в период обратного движения планеты. Летний неблагоприятный период продлится с 18 июля до 11 августа, и когда закончится ретроградный Меркурий, можете делать свои важные дела.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий, а что можно

Когда ретроградный Меркурий начинает свое движение, стоит замедлиться. Отложите любые важные сделки, встречи и поездки, не делайте то, что запрещено. Например, с 18 июля по 11 августа нельзя:

подписывать важные бумаги;

покупать любую технику;

планировать осенние поездки;

участвовать в судебных разбирательствах;

делать громкие заявление в личных или рабочих отношениях.

Целый месяц вам может казаться, что жизнь провоцирует вас на реакцию и, возможно, так оно и будет, однако необходимо быть стойкими. Любое ваше действие после окончания ретроградности планеты аукнется стократно, так что, желательно держать язык за зубами.

Идеальный вариант для такого беспокойного времени - обратиться к доброте. Можно подавать милостыню, признаваться в любви, кормить бездомных животных, ухаживать за стариками и детьми, помогать людям, дарить или отдавать вещи. Постарайтесь сделать как можно больше добра, никому не причиняя вреда, тогда вы сможете спокойно и без потерь пройти стрессовый период, не поддавшись на провокации и не наломав дров.

Вас также могут заинтересовать новости: