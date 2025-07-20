Они поддержали боксера в сети.

Известный украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик в ночь с 19 на 20 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне победил Даниэля Дюбуа. В пятом раунде Дюбуа побывал в нокдауне и оказался в нокауте. Таким образом, Усик защитил свои пояса и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, во второй раз - абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

На блестящую победу украинца уже отреагировали звезды украинского шоу-бизнеса в сети. Например, свое восхищение написала телеведущая Лилия Ребрик в Instagram.

"Еще одно доказательство - украинцы непобедимы! Слава чемпиону! Слава Украине!" - написала она.

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Певица Наталья Могилевская тоже не смогла сдержать эмоций и написала о победе чемпиона так:

"Александр Усик! Наш трехкратный абсолютный чемпион по боксу! Гордость".

А вот певец Дмитрий Монатик трогательно обратился к боксеру и поблагодарил за победу.

"Спасибо, чемпион! От всей души благодарю", - написал артист.

Поблагодарила за победу и София Ротару, а также опубликовала фото Александра в своем Instagram.

"С победой, чемпион!" - лаконично написала исполнительница.

Певица Надя Дорофеева, которая исполнила гимн Украины перед боем Усика и Дюбуа, также отреагировала на победу украинца.

"Господи, как мы гордимся", - написала она.

К слову, первый бой между боксерами Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года в Польше. Тогда украинец одержал победу досрочно, в девятом раунде. А в ночь с 19 на 20 июля бой-реванш между ними состоялся в Лондоне.

Напомним, ранее Артем Пивоваров презентовал совместный трек с Александром Усиком.

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