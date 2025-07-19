Украинский певец Виталий Козловский оправдался за оскорбление своего бывшего продюсера Игоря Кондратюка в прямом эфире TikTok.
Исполнитель опубликовал видео в Instagram-stories, на котором показался на сцене для шоу "Караоке на Майдане" и заявил, что благодарен бывшему продюсеру.
"Это смех и грех… Хочу сказать, что несмотря на то, что я могу где-то что-то ляпнуть, что-то сказать, я на самом деле настолько благодарен Игорю Кондратюку и всему тому прошлому, что было в моей жизни. Потому что я сейчас позитивно настроен относительно будущего", - сказал он.
По словам Козловского, он сегодня чувствует "необходимость вдохновлять людей на позитив".
"И спасибо моему прошлому, на котором я сейчас уже стою", - подчеркнул он.
Напомним, на днях Виталий Козловский оскорбил Кондратюка в прямом эфире и нарвался на критику. Во время прямого эфира певец представил свою новую песню "Мала змогла" и изменил одну из строк, чтобы отправить "привет" экс-продюсеру:
"Ты думал, что без тебя расклеится малый, а малый смог. Это послание старому очкарику".
Ранее сообщалось, что Виталий Козловский и Игорь Кондратюк прекратили сотрудничество в 2012 году. Все песни, созданные в тот период, юридически принадлежали продюсеру, но Козловский продолжал исполнять их, что стало поводом для судебных разбирательств. И только недавно стало известно, что певец выплатил соответствующий долг перед Кондратюком.