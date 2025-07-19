На днях певец назвал своего бывшего продюсера "старым очкариком".

Украинский певец Виталий Козловский оправдался за оскорбление своего бывшего продюсера Игоря Кондратюка в прямом эфире TikTok.

Исполнитель опубликовал видео в Instagram-stories, на котором показался на сцене для шоу "Караоке на Майдане" и заявил, что благодарен бывшему продюсеру.

"Это смех и грех… Хочу сказать, что несмотря на то, что я могу где-то что-то ляпнуть, что-то сказать, я на самом деле настолько благодарен Игорю Кондратюку и всему тому прошлому, что было в моей жизни. Потому что я сейчас позитивно настроен относительно будущего", - сказал он.

Видео дня

По словам Козловского, он сегодня чувствует "необходимость вдохновлять людей на позитив".

"И спасибо моему прошлому, на котором я сейчас уже стою", - подчеркнул он.

Напомним, на днях Виталий Козловский оскорбил Кондратюка в прямом эфире и нарвался на критику. Во время прямого эфира певец представил свою новую песню "Мала змогла" и изменил одну из строк, чтобы отправить "привет" экс-продюсеру:

"Ты думал, что без тебя расклеится малый, а малый смог. Это послание старому очкарику".

Ранее сообщалось, что Виталий Козловский и Игорь Кондратюк прекратили сотрудничество в 2012 году. Все песни, созданные в тот период, юридически принадлежали продюсеру, но Козловский продолжал исполнять их, что стало поводом для судебных разбирательств. И только недавно стало известно, что певец выплатил соответствующий долг перед Кондратюком.

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