Пара в браке уже пять лет.

Жена известного украинского певца Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - высказалась о разнице в возрасте со звездным мужем.

Не секрет, что блогерше сейчас 31-год, а Виктору Франковичу в этом году исполнится 60. Поэтому подписчики поинтересовались, ощутима ли 29-летняя разница в возрасте и влияет ли она на их отношения.

"У меня очень активный мужчина, которой ни минуты не сидит на месте. Он еще даст жару всем молодым. Я иногда за ним не успеваю. Поэтому мой ответ - нет, сейчас нет", - подчеркнула Екатерина.

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К слову, Екатерина и Виктор познакомились давно, ведь Репяхова работает концертным директором артиста. Позже у них начались отношения, а в 2020 году пара поженилась. Через год у них родился общий сын Михаил.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика рассказала о редком расстройстве у сына и его симптомах. Она указала, что у мальчика обнаружили нейрогенетическое расстройство и это не аутизм, а нарушение на уровне передачи сигналов в мозге.

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