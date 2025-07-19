Платье украшено 44 шелковыми платками с вышитыми монограммой и алфавитом.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева выступила на благотворительном вечере Business and Charity Gala Dinner в Лондоне, который организовал боксер Александр Усик перед боем с Даниэлем Дюбуа. Об этом исполнительница сообщила в Instagram, опубликовав фото и видео.

"Это был вечер о силе. О единстве. О вере, которая держит всех украинцев уже более трех лет. А сегодня состоится день, когда миллионы украинских сердец будут биться в одном ритме. Вместе с Александром. На кону - звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Пусть это сражение станет еще одним подтверждением того, что украинский дух невозможно преодолеть. Мы все с тобой. Украина с тобой", - отметила певица.

Для выступления на благотворительной вечере Надя Дорофеева выбрала длинное атласное платье цвета слоновой кости от украинского бренда MY THEATRE by Dariia Bila. Известно, что его стоимость составляет 125 тысяч гривень.

Видео дня

"Платье украшено 44 шелковыми платками с вышитыми монограммой и алфавитом. 45 часов ручной работы", - говорится в описании.

Напомним, бой Усика и Дюбуа состоится в Лондоне на знаменитом стадионе Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Вас также могут заинтересовать новости: