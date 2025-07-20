Многие пользователи не поверили, что встреча действительно имела место.

Скандальная украинская блогерка Анна Алхим, против которой открыто уголовное дело о государственной измене, засветилась в компании солиста американской группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса.

В своем Instagram Алхим опубликовала пару снимков с музыкантом из спортзала, отметив в подписи:

"Все, что происходит в Варшаве, остается в Варшаве. Хорошо, что я учу английский и смогла сказать ему, что он лучшее, что я видела в жизна… Девочки, какой он!".

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Однако далеко не все поверили, что встреча действительно имела место. Многие пользователи заподозрили Алхим в желании привлечь к себе внимание:

"Фотошоп", "Красивый фотошоп. Почти не заметно", "Д**а, научись фотошопом пользоваться", "Боже, как же легко людей сейчас ввести в заблуждение. Что видят, в то и верят".

Другие за Алхим порадовались: "Пока все ездят за ним на концерты, Аня фоткается с ним в спортзале, где нет никого", "И все же, как же он подходит Ане!", "Все, кто пишут фотошоп, ну и что? У меня такое фото с Роналду есть. это как мотивация". "Не удивлюсь, если через полгода окажется, что они в отношениях".

А некоторые пользователи посоветовали Алхим учить украинский и пристыдили за то, что она не призналась Рейнольдсу, как "любит все русское" и называла Путина "красавчиком".

Напомним, ранее ветеран войны Александр "Терен" Будько жестко раскритиковал пассивность государственных структур по поводу процветающей деятельности скандальной блогерки Анны Алхим.

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