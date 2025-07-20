В частности, Тельцы получат шанс обрести устойчивость на новом уровне.

До конца июля 2025 года три знака Зодиака столкнутся с переменами, которые повлияют на их образ жизни и мышление. Это связано с важным транзитом - 7 июля Уран перешел в знак Близнецов. Он символизирует обновление, интеллектуальный прорыв и стремление к свободе. Этот астрологический период вдохновляет на обучение, изменение взглядов и пересмотр социальных связей, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Телец

После восьмилетнего путешествия Урана по Тельцу, вы завершили важный этап внутреннего роста. Те, кто сопротивлялся переменам, могли чувствовать давление судьбы. Но теперь, когда Уран покинул ваш знак, вы наконец получаете шанс обрести устойчивость на новом уровне. Пришло время применить приобретённый опыт, направить энергию в нужное русло и восстановить баланс. Ваша зрелость и ресурсы теперь становятся ключом к свободе и развитию.

Близнецы

Ваша личная революция начинается. Уран в вашем знаке запускает волну обновлений, разрушая старые схемы и расширяя горизонты. Вы начинаете яснее видеть, чего хотите от жизни, и готовы действовать, даже если путь непривычен. Уход от шаблонов и обретение подлинной гибкости помогут вам раскрыться, выйти из тени и занять свое место.

Рыбы

Уран активирует ваши глубинные эмоциональные сферы - семью, дом, внутренний мир. Психологическая перестройка начнётся с июля, заставляя взглянуть на себя и близких по-новому. Отпустив старые страхи и внутренние блоки, вы обретёте уверенность и эмоциональную устойчивость. Это время, когда вы строите новую основу для внутреннего комфорта и самоуважения.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака получат долгожданную награду за упорный труд.

Вас также могут заинтересовать новости: