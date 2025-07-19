Украинская ведущая и актриса Леся Никитюк вернулась в Киев и показала подписчикам, как восстанавливается ее фигура после родов.
"Мы приехали в Киев. Я уже влезла в свои джинсы", - объявила она на опубликованном в Instagram-stories видео.
По ее словам, ее полностью все устраивает.
"Смотрите, пятая неделя после рождения малого тарантула. В принципе, я очень-очень довольна своим телом и своим организмом. Видно, конечно, что нет еще такой сухости на теле, которую я люблю, потому что я сейчас еще не активно занимаюсь спортом, не даю себе таких нагрузок с гантелями в зале. Плюс у меня ГВ (грудное вскармливание) и пачка печенья "Мария" в день. Но меня все устраивает", - отметила Никитюк.
Напомним, на днях Леся Никитюк показала, как отпраздновала первый праздник сына, мальчику исполнился месяц.
"Нашему мужчинке уже месяц. В моем сердце просыпается любовь неизвестной для меня галактики под названием "ребенок". Боже, у нас есть ребенок!" - отмечала она.
Также ведущая признавалась, как поддерживала фигуру во время беременности.