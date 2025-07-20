Боксер в очередной раз продемонстрировал нежные чувства к любимой.

Известный украинский боксер Александр Усик, который на стадионе "Уэмбли" в Лондоне победил Даниэля Дюбуа, в очередной раз доказал не только свой чемпионский титул, но и показал силу любви к своей жене.

Не секрет, что Екатерина Усик постоянно поддерживает мужа во время поединков. Этот раз не стал исключением. В сети уже завирусилось видео, на котором заметно, как боксер после своей блестящей победы зовет жену. Позже женщина поднялась к нему на ринг и крепко обняла и поцеловала.

Реакция сети

Подписчиков тронул этот романтический момент и они засыпали комплиментами супругов:

"Это так мило! Это настоящая любовь"

"Всем нужна любовь, и самым сильным мужчинам тоже"

"Плачу от счастья и радости за них"

"Невероятные! Безумно влюблены".

Позже в своем Instagram Александр опубликовал черно-белую фотографию с Екатериной и трогательно обратился к ней такими словами:

"Ты моя поддержка, ты - мое все".

К слову, в ночь с 19 на 20 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне Усик победил Даниэля Дюбуа. В пятом раунде соперник украинца побывал в нокдауне и оказался в нокауте. Таким образом, Александр защитил свои пояса и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, во второй раз - абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Напомним, ранее дизайнер объяснила, в чем на самом деле был смысл образа Усика.

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