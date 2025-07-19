Инна Мирошниченко показала, как изменилась их с Тимуром семья за 7 лет (фото)

Пара отдыхает с детьми в Греции.

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко, блогер и адвокат Инна Мирошниченко поделилась трогательными семейными кадрами с отдыха в Греции.

На опубликованных в Instagram снимках - она вместе с мужем и детьми на фоне закатного пейзажа.

Кроме того, Инна показала архивное фото с Тимуром, сделанное еще в 2018 году, чтобы сравнить, как изменилась их пара за это время.

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"16.07.25 vs 01.02.18. С годами ничего не меняется. Почти", - написала она.

В комментариях пользователи не скупились на комплименты: "Невероятные", "С годами только красивее", "Очень красивая пара и необычная семья", "Прекрасные люди извне и изнутри. Фантастическая семья! Будьте счастливы!", "Очень красивые мама с папой, а малыши ваши пусть растут здоровенькими", "Медовый месяц, летний отпуск оказался идеальным", "До мурашек", "Я вами восхищаюсь и низко кланяюсь!", "Какие вы вдохновляющие", "Вы невероятны", "Счастье вам".

Напомним, ранее УНИАН писал, как семья ведущего Мирошниченко попала в передрягу по дороге на Крит.

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