В этом году парню исполнится 17 лет.

Общественный деятель и волонтер Сергей Притула поделился, собирается ли его 16-летний сын Дмитрий продолжить образование в Украине и состоит ли он на учете в территориальном центре комплектования (ТЦК).

Как отметил Притула в интервью Bihus.Info, Дмитрий сейчас готовится к сдаче НМТ - национального мультитестирования (аналог ВНО). При этом юноше предстоит еще год учиться в зарубежной школе.

"Этот вопрос у нас только решается, и он сейчас будет настоятельно стоять, потому что пока он сидит на западе страны, у мамы, и готовится к НМТ. Но он на параллельном курсе заканчивал две школы: одну в Украине и одну за границей. И за границей ему еще надо год доучиться. Поэтому все проблемы с сыном я вангую немного дальше", - рассказал волонтер.

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Притула добавил, что сын уже встал на учет в ТЦК, поскольку в этом году ему исполнится 17 лет:

"Сейчас мы придерживаемся всего протокола действий, которые мы должны совершить в его возрасте. Сын стоит на учете в ТЦК, потому что до 31 июля, кажется, нужно было стать, если тебе исполняется 17 в этом году. Дмитрию в октябре 17 лет".

Также Притула заявил, что Дмитрий заинтересован в украинском высшем образовании, но окончательное решение будет зависеть от результатов теста и возможности поступить на бюджет:

"Обучение за границей он должен завершить в июне следующего года, по идее. Но если сейчас хорошо сдаст НМТ и сможет попасть на бюджет в один из вузов, то мы скорее всего выберем учебу здесь. Пока так. В ближайшие недели нас ждут обсуждения с ним и его мамой, чтобы определиться с краткосрочными планами. А я, конечно, за то, чтобы он был здесь. Тем более что у него самого есть видение и желание. Он хочет остаться здесь. Но, опять же, есть много нюансов".

Напомним, ранее Сергей Притула откровенно признался, что стало причиной развода с первой женой.

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