В перечне значатся Тигр и Обезьяна.

Воскресенье, 20 июля, находящееся под влиянием Металлического Тигра, может стать судьбоносным днем для шести представителей китайского Зодиака. Несмотря на то, что по календарю это День опасности, его энергия, скорее, подталкивает к переменам и разрыву с иллюзиями, чем сулит неудачи. Особенную силу он принесет шести знакам, которым именно хаос поможет пробиться к успеху, пишет YourTango.

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Видео дня

Тигр

Этот день полностью на стороне вашего знака: энергия Металла придаёт словам вес, а влияние Тигра открывает лидерские качества. Все, что требуется, - говорить уверенно и по существу. Сомнения исчезают, а в делах наступает ясность. Возможны удачные сделки, быстрые ответы и предложения, которых ждали давно. Отличный момент для принятия ключевых решений.

Обезьяна

Будет возможность вернуть себе контроль над ситуацией, которая раньше казалась слишком сложной или хаотичной. Возможен неожиданный поворот, когда кто-то снимает с вас ответственность, которая вам не принадлежала. Удача проявится в стабилизации, освобождении пространства и проявлении того, что давно зрело. Это тихий, но мощный прогресс.

Бык

Ваша способность сохранять спокойствие и действовать с рассудительностью будет вознаграждена. Металлический Тигр поощряет именно такие качества. День может принести маленькие, но значимые победы: улучшения в графике, выплаты или устные соглашения. Все, что вы терпеливо выстраивали, начнет приносить плоды. Основательность - ваш главный козырь.

Лошадь

Этот день поможет увидеть скрытые знаки и перемены. То, что раньше ускользало от внимания, теперь становится очевидным. Могут всплыть тонкие сигналы или интуитивные подсказки, которые направят в нужную сторону. Спокойная реакция, осознанный подход и эмоциональная зрелость откроют путь к гармоничным решениям и неожиданным шансам.

Дракон

В этот день не нужно бороться за контроль, напротив, успех придёт через готовность принять то, что уже движется в вашу сторону. Ответ "да" в нужный момент или открытость предложению может запустить череду позитивных событий. Изобилие проявится именно тогда, когда вы позволите инициативе прийти извне. Доверьтесь ходу событий.

Коза

События 20 июля могут подтолкнуть к важному завершению. И хотя это может восприниматься как потеря, на самом деле речь идёт о завершении давно отжившего этапа. Вместо борьбы - отпускание. Вместо страха - облегчение. На смену старому приходит внутреннее спокойствие и чёткое понимание, куда двигаться дальше. Это освобождение открывает доступ к настоящей удаче.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что нельзя делать в ретроградный Меркурий.

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