Появился гороскоп на 20 июля 2025 по восточному календарю / коллаж УНИАН

Воскресенье, 20 июля, находящееся под влиянием Металлического Тигра, может стать судьбоносным днем для шести представителей китайского Зодиака. Несмотря на то, что по календарю это День опасности, его энергия, скорее, подталкивает к переменам и разрыву с иллюзиями, чем сулит неудачи. Особенную силу он принесет шести знакам, которым именно хаос поможет пробиться к успеху, пишет YourTango.

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Видео дня

Тигр

Этот день полностью на стороне вашего знака: энергия Металла придаёт словам вес, а влияние Тигра открывает лидерские качества. Все, что требуется, - говорить уверенно и по существу. Сомнения исчезают, а в делах наступает ясность. Возможны удачные сделки, быстрые ответы и предложения, которых ждали давно. Отличный момент для принятия ключевых решений.

Обезьяна

Будет возможность вернуть себе контроль над ситуацией, которая раньше казалась слишком сложной или хаотичной. Возможен неожиданный поворот, когда кто-то снимает с вас ответственность, которая вам не принадлежала. Удача проявится в стабилизации, освобождении пространства и проявлении того, что давно зрело. Это тихий, но мощный прогресс.

Бык

Ваша способность сохранять спокойствие и действовать с рассудительностью будет вознаграждена. Металлический Тигр поощряет именно такие качества. День может принести маленькие, но значимые победы: улучшения в графике, выплаты или устные соглашения. Все, что вы терпеливо выстраивали, начнет приносить плоды. Основательность - ваш главный козырь.

Лошадь

Этот день поможет увидеть скрытые знаки и перемены. То, что раньше ускользало от внимания, теперь становится очевидным. Могут всплыть тонкие сигналы или интуитивные подсказки, которые направят в нужную сторону. Спокойная реакция, осознанный подход и эмоциональная зрелость откроют путь к гармоничным решениям и неожиданным шансам.

Дракон

В этот день не нужно бороться за контроль, напротив, успех придёт через готовность принять то, что уже движется в вашу сторону. Ответ "да" в нужный момент или открытость предложению может запустить череду позитивных событий. Изобилие проявится именно тогда, когда вы позволите инициативе прийти извне. Доверьтесь ходу событий.

Коза

События 20 июля могут подтолкнуть к важному завершению. И хотя это может восприниматься как потеря, на самом деле речь идёт о завершении давно отжившего этапа. Вместо борьбы - отпускание. Вместо страха - облегчение. На смену старому приходит внутреннее спокойствие и чёткое понимание, куда двигаться дальше. Это освобождение открывает доступ к настоящей удаче.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что нельзя делать в ретроградный Меркурий.

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