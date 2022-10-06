Что можно делать 6 октября, а какие действия строго запрещены православным - узнайте в материале УНИАН.

Ираида жила в Александрии. Однажды она подошла к источнику, чтобы набрать воды и увидела корабль, стоящий у берега. На нем находилось множество мужчин и женщин, иноков и священников, закованных в оковы из-за своей веры в Христа.

Ираида отбросила водонос и присоединилась к узникам, ее также заковали. Когда корабль прибыл в Антиполь, девушку первую подвергли мучениям и убили. Вслед за ней от мечта пострадали и другие мученики.

Праздник 6 октября - день памяти мученика Иоанна и детей его

Мученики пострадали во времена правления Ибрагима в Африке. После того, как Ибрагим разрушил город Сиракуз, он пленил Иоанна и двух его детей, заставил их обучаться наукам и знать арабский язык. Когда дети подросли, Ибрагим назначил одного дворецким, а второго даже назвал родственником.

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Тем не менее, когда Ибрагим узнал, что дети исповедуют христианскую веру, приказал заковать в оковы и бить палками. После долгих мучений и заключения в темницу, жестокий правитель убил и детей, и отца их.

Приметы 6 октября

петух стоит на одной ноге - скоро придут холода;

курица машет хвостом - к дождливой погоде;

вороны гнездятся недалеко от вашего дома - погода испортится;

хороший урожай бурьяна - зима будет снежной.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня отмечается день зачатия Иоанна Предтечи, поэтому церковь категорически запрещает проводить любые гуляния и устраивать праздники. Также в этот день не рекомендуется жаловаться - считается, что тот, кто будет сетовать на судьбу, останется несчастным надолго.

6 октября лучше всего провести в посту и молитве, не употреблять пищу животного происхождения, не пить алкоголь и ни с кем не ссориться.

Что можно делать 6 октября

Наши предки на праздник Ираиды проводили обряды для того, чтобы привлечь удачу. Гадали на любовь и финансовую ситуацию. Также сегодня можно заняться утеплением жилища и подготовкой дома к зиме - наколоть дрова, купить теплые вещи, провести последние работы в саду или огороде.

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