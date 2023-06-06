Какой сегодня православный праздник отмечают верующие, обычаи дня и что нельзя делать, чтобы не навлечь беду.

УНИАН рассказывает, какой сегодня церковный праздник в Украине, о чем просят у святых в этот день и чего нужно избегать.

Церковный праздник сегодня, 5 июня - день памяти святого Симеона Столпника

Симеон родился в IV веке в Каппадокии и в 18 лет стал монахом. Он очень много времени проводил в молитвах, чему дивились даже священнослужители. В какой-то момент Симеон решил жить в уединении и ушел в пещеру.

Люди узнали о монахе, который постоянно молится, и стали обращаться к нему с просьбами об исцелении от недугов. Симеон понял, что его не оставят в покое и построил столп - сначала он был высотой 4 метра, а потом 45 метров, на котором и жил. Так он провел 47 лет, поэтому звать его стали Симеон Столпник.

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Прожил святой до 80 лет, похоронили его рядом с его столпом, а позже на этом месте возвели монастырь.

Народный праздник 6 июня называется Симеонов день, Дикая роза, Шиповников день.

Какой сегодня праздник - народные приметы 6 июня

Приметы этого дня говорят о погоде в ближайшее время:

утром нет росы - к дождю, много росы - к сильному ветру;

если сегодня дождь - будет много грибов;

зацвел шиповник - холодов в сезоне больше не будет;

цветы шиповника вдруг закрылись - пойдет затяжной дождь.

Этот день в народе посвящали шиповнику - его считали магическим растением, а с его цветением связывали наступление нового природного цикла.

Что нельзя делать на церковный праздник 6 июня

В этот день есть несколько строгих запретов. Сегодня нельзя:

ломать ветки шиповника - можно потерять любимого человека;

грустить и жаловаться на жизнь - невзгоды будут преследовать все лето;

злиться и сплетничать - к неудачам в жизни.

Также сегодня не советуют давать деньги в долг и самому брать их - эти долги будет трудно вернуть.

Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 6 июня

Святому Симеону молились об исцелении от недугов. Наши предки в этот день собирали цветы шиповника - из лепестков готовили полезное варенье, а также прикладывали их к ранам. Позже собирали плоды шиповника, из которых готовили чаи, целебные отвары, настои и настойки от простуды, кашля, головной боли.

Тех, кому сегодня удастся рассчитаться с долгами, ждет удача и богатство.

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