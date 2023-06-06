УНИАН рассказывает, какой сегодня церковный праздник в Украине, о чем просят у святых в этот день и чего нужно избегать.
- Церковный праздник сегодня, 5 июня - день памяти святого Симеона Столпника
- Какой сегодня праздник - народные приметы 6 июня
- Что нельзя делать на церковный праздник 6 июня
- Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 6 июня
Церковный праздник сегодня, 5 июня - день памяти святого Симеона Столпника
Симеон родился в IV веке в Каппадокии и в 18 лет стал монахом. Он очень много времени проводил в молитвах, чему дивились даже священнослужители. В какой-то момент Симеон решил жить в уединении и ушел в пещеру.
Люди узнали о монахе, который постоянно молится, и стали обращаться к нему с просьбами об исцелении от недугов. Симеон понял, что его не оставят в покое и построил столп - сначала он был высотой 4 метра, а потом 45 метров, на котором и жил. Так он провел 47 лет, поэтому звать его стали Симеон Столпник.
Прожил святой до 80 лет, похоронили его рядом с его столпом, а позже на этом месте возвели монастырь.
Народный праздник 6 июня называется Симеонов день, Дикая роза, Шиповников день.
Какой сегодня праздник - народные приметы 6 июня
Приметы этого дня говорят о погоде в ближайшее время:
- утром нет росы - к дождю, много росы - к сильному ветру;
- если сегодня дождь - будет много грибов;
- зацвел шиповник - холодов в сезоне больше не будет;
- цветы шиповника вдруг закрылись - пойдет затяжной дождь.
Этот день в народе посвящали шиповнику - его считали магическим растением, а с его цветением связывали наступление нового природного цикла.
Что нельзя делать на церковный праздник 6 июня
В этот день есть несколько строгих запретов. Сегодня нельзя:
- ломать ветки шиповника - можно потерять любимого человека;
- грустить и жаловаться на жизнь - невзгоды будут преследовать все лето;
- злиться и сплетничать - к неудачам в жизни.
Также сегодня не советуют давать деньги в долг и самому брать их - эти долги будет трудно вернуть.
Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 6 июня
Святому Симеону молились об исцелении от недугов. Наши предки в этот день собирали цветы шиповника - из лепестков готовили полезное варенье, а также прикладывали их к ранам. Позже собирали плоды шиповника, из которых готовили чаи, целебные отвары, настои и настойки от простуды, кашля, головной боли.
Тех, кому сегодня удастся рассчитаться с долгами, ждет удача и богатство.