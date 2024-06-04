Первое новолуние лета наступит в знаке Близнецы и поможет посмотреть на некоторые вещи под другим углом.

6 июня - первое новолуние лета 2024 года. Луна будет находиться в знаке Близнецов, что подтолкнет на новые знакомства и общение, но в то же время не стоит набирать слишком "большие обороты". Что хорошо делать в это время и чего лучше избегать - рассказываем ниже.

Когда новолуние в июне 2024 года - точное время

Первое летнее новолуние наступит 6 июня в 15:38 по киевскому времени (12:38 GMT).

Новолуние пройдет под покровительством воздушного знака Близнецов. В момент новолуния спутник Земли не виден, но влияние его так же ощутимо.

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Новолуние в Близнецах - что оно принесет

Новолуние в Близнецах - это отличное время для общения, знакомств и налаживания новых связей. Когда Близнецы встречаются с новой Луной, в воздухе витает азарт: Близнецы вдохновляют нас пробовать новые вещи, встречаться с новыми людьми и смотреть на мир другими глазами. Это один из самых социальных знаков Зодиака, поэтому во время новолуния в Близнецах хорошо собираться вместе с другими, делиться идеями, а также посмотреть на свои намерения под другим углом и, если нужно, сломать рамки того, что мы делали в прошлом, не ограничивая свой потенциал и воображение.

Новолуние 6 июня будет благоприятным временем для знаков воздуха - Близнецов, Весов и Водолея, они смогут легко адаптироваться к изменениям, а также использовать свою природную общительность и интеллект для достижения поставленных целей. Земным и водным знакам Зодиака - Тельцу, Деве, Козерогу, а также Раку, Скорпиону и Рыбам - будет несколько сложнее, поскольку Луна потребует от них большей гибкости и открытости к новому. Огненным знакам - Овну, Льву и Стрельцу - переживать нечего, но и сидеть сложа руки тоже не нужно, чтобы получить желаемое.

Что нельзя делать в новолуние в июне

Влияние новолуния длится около двух дней до и после даты - с 4 по 8 июня. Было замечено, что в это время большинство чувствуют упадок сил, чувствуют себя опустошенными, уязвимыми, присутствует эмоциональная нестабильность. Это связывают с тем, что энергия Луны в этот период также находится на нуле.

Поэтому астрологи дают ряд рекомендаций, чего нельзя делать в новолуние, то есть в течение трех дней - день перед новолунием, в день самого новолуния и день после:

не начинайте ничего нового - нужно дождаться растущей Луны и лишь потом воплощать свои идеи в жизнь;

не вступайте в конфликты;

не берите в долг, не делайте крупных покупок и не играйте в азартные игры;

не планируйте хирургические операции, если они не срочные, а также нужно отложить косметологические операции на лице и теле;

не отправляйтесь в дальние поездки, не меняйте работу и не подписывайте важные документы;

не нужно перегружать себя физически - отложите внеурочную работу и спортивные достижения на другое время;

откажитесь от алкоголя и не переедайте.

Во время новолуния также нежелательно что-либо сажать и сеять - растения не взойдут или плохо пойдут в рост.

Что можно делать в новолуние

Новолуние - это время, чтобы строить планы, мечтать, налаживать отношения с окружающими, можно завязывать новую дружбу, улучшать связи с родственниками и соседями. Луна в Близнецах может вдохновить вас на новые идеи, это хорошее время для мозговых штурмов.

Что нужно делать в новолуние:

планируйте будущее, отложив его реализацию на несколько дней;

завершите текущие дела - чем раньше закончите, тем раньше перед вами откроются новые перспективы;

помиритесь с тем, с кем поссорились, простите обидчиков;

отдайте долги.

Это время очень благоприятно для обучения, новых образовательных проектов или курсов - благодаря энергии Близнецов информация будет усваиваться легко. Будут успешными короткие поездки, связанные с обучением.

Важно помнить, что все сказанное в это время имеет магическую силу, которая может как исцелить, так и ранить. Поэтому важно следить за своим языком, чтобы не сболтнуть лишнего (а Близнецы будут подстрекать, так и знайте), а также прислушиваться к тому, что говорят вам окружающие.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2024 с благоприятными и неблагоприятными днями.

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