Сегодня христиане отмечают один из крупнейших праздников, посвященных Богоматери.

Сегодня, 4 декабря православная церковь отмечает Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Оно относится к числу двунадесятых праздников, то есть является одним из 12-ти важнейших после Пасхи.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника

Родители Пресвятой Девы Марии – Иоаким и Анна – к старости были бездетны, из-за чего были несчастливыми и считали это наказанием. Но супруги не отчаивались. Ежедневно они молили Бога о даровании им потомства, пообещав в таком случае отдать желанного ребенка на служение ему. В конце концов их молитвы были услышаны.

Читайте такжеНовогоднее настроение 2021 своими руками: идеи самостоятельно изготовленных праздничных украшенийКогда девочке исполнилось три года, родители решили выполнить свое обещание. Они собрали родственников и знакомых, одели Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песен, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм.

Там ее встретил первосвященник со множеством священников. Пречистая Мария должна была подняться по лестнице в пятнадцать высоких ступеней, что для такой девочки было довольно сложно. Но как только ее поставили на первую ступеньку, девочка быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда даже он может входить лишь раз в год с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию. Праведные Иоаким и Анна, исполнив обещанное, вернулись домой.

В честь данного события и введен сегодняшний праздник.

Традиции праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

В день торжества Введения во храм Пресвятой Богородицы во всех православных храмах проводятся праздничные службы.

В этот праздник принято приводить детей к первой исповеди. По православной традиции, обычно дети начинают исповедоваться с семи лет. В своих проповедях священники, в частности, подчеркивают, как важно привлекать детей к вере. А после посещения богослужения следует дарить своим крестникам санки, другие подарки и угощать сладостями.

Кроме того, сегодня можно сходить в гости или позвать к себе друзей. Однако стоит учитывать, что сейчас продолжается многодневный Рождественский пост, поэтому не рекомендуется потреблять пищу животного происхождения, за исключением рыбы, и злоупотреблять спиртными напитками.

Что нельзя делать в праздник 4 декабря

Праздник Введения Пресвятой Богородицы считается чистым и благословенным днем, поэтому нельзя ругаться, ссориться и пить алкоголь. Следует гнать от себя дурные мысли.

Также в этот день не стоит заниматься физическим трудом, шить, убирать, стирать и выполнять другие дела по хозяйству. Сегодня принято радоваться, но не устраивать шумных гуляний и не посещать увеселительных мероприятий.

Приметы на Введение Пресвятой Богородицы

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеЕсли в этот день выпал снег, то он может пролежать до самой весны.

Если же снег выпал и не растаял до весны, то урожай будет очень хорошим и богатым.

Морозная и солнечная погода означает, что зима будет мягкой и достаточно теплой.

Если на Введение пасмурно и тепло, то урожая наоборот мало будет. Люди в старину готовились к голодному году.

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Автор: УНИАН