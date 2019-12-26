Печеночный торт к праздничному столу на Новый год: рецепт (видео)
Печеночный торт – это прекрасная закуска не только для праздничного стола, но и для семейной трапезы.
Торт представляет собой слоёный пирог из печеночных коржей, который можно прослоить абсолютно разными начинками. Чаще всего в качестве начинки используют обжаренные лук с морковью, которые можно заправить чесночным майонезом и зеленью.
Несмотря на простоту блюда - оно получается очень вкусным, ярким и красивым, и обязательно порадует вашу семью.
Инструкция приготовления печеночного торта
Сначала необходимо прокрутить печень на мясорубке или в комбайне, чтобы получился фарш. Затем добавить в него яйца, молоко, соль, перец и муку. После добавления каждого из ингредиентов фарш нужно тщательно перемешивать. По консистенции масса должна получиться текучей.
Затем нужно смазать сковородку растительным маслом и хорошо ее разогреть. После этого половником вылить печенку и сделать из нее коржи толщиной не более пяти миллиметров.
Лук важно нарезать тонкими полукольцами или четвертинками, а морковь перетереть на крупной терке. На отдельной сковородке обжариваем лук с морковью.
Далее на тарелку кладем корж, на него тонкий слой майонеза, сверху - тонким слоем лук с морковью, следующий корж, и так далее. Если коржей много, для удобства сделайте два торта, чтобы удобно было разрезать. Или сократите вдвое количество нужных ингредиентов.
Ингредиенты для печеночного торта
- говяжья печень - 1 килограмм;
- яйцо куриное - 3 штуки;
- пшеничная мука - 350 грамм;
- молоко - 500 миллилитров;
- лук - 2 штуки;
- морковь - 2 штуки;
- майонез - 1 банка;
- соль и черный молотый перец по вкусу.