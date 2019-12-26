Печеночный торт к праздничному столу на Новый год: рецепт (видео)

Печеночный торт, это именно тот торт, который не нужно печь в духовке.

Печеночный торт – это прекрасная закуска не только для праздничного стола, но и для семейной трапезы.

Торт представляет собой слоёный пирог из печеночных коржей, который можно прослоить абсолютно разными начинками. Чаще всего в качестве начинки используют обжаренные лук с морковью, которые можно заправить чесночным майонезом и зеленью.

Несмотря на простоту блюда - оно получается очень вкусным, ярким и красивым, и обязательно порадует вашу семью.

Инструкция приготовления печеночного торта

Сначала необходимо прокрутить печень на мясорубке или в комбайне, чтобы получился фарш. Затем добавить в него яйца, молоко, соль, перец и муку. После добавления каждого из ингредиентов фарш нужно тщательно перемешивать. По консистенции масса должна получиться текучей.

Затем нужно смазать сковородку растительным маслом и хорошо ее разогреть. После этого половником вылить печенку и сделать из нее коржи толщиной не более пяти миллиметров.

Лук важно нарезать тонкими полукольцами или четвертинками, а морковь перетереть на крупной терке. На отдельной сковородке обжариваем лук с морковью.

Далее на тарелку кладем корж, на него тонкий слой майонеза, сверху - тонким слоем лук с морковью, следующий корж, и так далее. Если коржей много, для удобства сделайте два торта, чтобы удобно было разрезать. Или сократите вдвое количество нужных ингредиентов.

Ингредиенты для печеночного торта

- говяжья печень - 1 килограмм;

- яйцо куриное - 3 штуки;

- пшеничная мука - 350 грамм;

- молоко - 500 миллилитров;

- лук - 2 штуки;

- морковь - 2 штуки;

- майонез - 1 банка;

- соль и черный молотый перец по вкусу.