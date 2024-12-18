Если мясорубка плохо измельчает мясо, пора ею заняться.

Хозяйки, которые используют мясорубку несколько раз в неделю, должны следить за состоянием ножей - при такой периодичности они нуждаются в заточке примерно раз в полгода. УНИАН расскажет, как заточить ножи мясорубки за считанные минуты.

Как понять, что пришла пора заточить ножи мясорубки

Любая женщина догадается, что лезвия прибора для измельчения мяса перестали качественно выполнять свою функцию. На это укажет низкое качество перемалывания кусков тушки в фарш - они будут оставаться вверху отверстия мясорубки и не падать внутрь. Если вам приходится прилагать усилия, чтобы засунуть в мясорубку птицу или мясо, значит, пора заточить ножи.

Обладательницы электрических мясорубок, включая прибор "вхолостую", иногда слышат скрип. Это также признак затупившихся ножей - острые лезвия не будут издавать вообще никаких звуков. И в более современных, и в механических моделях есть функция разборки мясорубки и визуального осмотра ножей. Если они стали более округлыми, а не острыми - точно затупились.

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Как заточить ножи на мясорубке бумагой

Заточить ножи для мясорубки можно без помощи мужчины, а самостоятельно. Вам не нужен ни точильный камень, ни шлифовальный станок, ни какие-либо другие сложные устройства. Хватит обычной наждачной бумаги и 9% уксуса.

Перед тем как точить ножи для мясорубки, с вечера положите сетку от техники в ненужный пластиковый контейнер, залейте уксусом так, чтобы он полностью покрывал деталь, оставьте на ночь. Утром промойте сетку под краном и уберите остатки ржавчины щеткой.

Будучи в магазине, купите 3-5 листов наждачной бумаги плотностью от 100 до 200 грит и, придя домой, наберите миску воды. Это и все, что вам понадобится для того чтобы вернуть ножам остроту и эффективность.

Инструкция, как заточить ножи для мясорубки, такая:

взять лист наждачной бумаги, в которой зернистость больше остальных (она обозначена цифрами, ближайшими к нулю, например, это может быть 120 грит);

закрепить лист на плоской и ровной поверхности (на столе или куске ДСП);

взять нож и начать затачивать о бумагу переднюю часть лезвия.

"Задняя" часть ножа в заточке не нуждается, а вам достаточно будет остроты только с одной стороны. Несколько раз проведите лезвием по наждачке, а затем поменяйте бумагу - возьмите лист другой плотности, где цифры дальше от нуля, например, 180 грит. Так вы сможете использовать все листы с плотностью от 100 до 200, чтобы сначала заточить ножи, а потом отполировать их.

В конце вы увидите, что лезвия не только стали острее, но и приобрели характерный блеск острой стали. Кстати, этой же наждачкой можно почистить сетку, если на ней остались куски ржавчины, не растворенные уксусом. Для верности и перестраховки можете собрать мясорубку и пропустить через нее кусок сала или мяса, чтобы убедиться в результате своей работы.

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