Для того чтобы не замерзнуть зимой, нужно знать, какие дрова заготавливать.

Жители частных домов знают, что без дров обойтись очень сложно - далеко не у всех есть возможность отапливать дом газом. К тому же, в счетах за отопление от такого метода появляется внушительная сумма. Если выяснить, какие дрова дают больше тепла, то можно согреться без серьезных затрат.

Какие дрова лучше и горят дольше - сухие или влажные

Вне зависимости от того, какую породу дерева вы выбираете для обогрева помещения, всегда используйте сухие поленья. Причина проста - древесина способна впитать в себя до 50% влажности, а от ее уровня зависит теплопроводность.

Например, у вас есть один килограмм относительно сухих дров, влажных примерно на 25%. Если начать их жечь, они дадут 3 300 килокалорий тепла. Если бы влажность была 30%, то теплопроводность составила бы 3 000 килокалорий. Таким образом становится ясно, какие дрова лучше для печки - чем выше влажность - тем меньше тепла отдают поленья. Используя сухие, а не влажные дрова, вы увеличиваете количество жара в два раза.

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Но есть один нюанс, связанный с тем, какие дрова горят дольше всех. Как бы странно это ни звучало, но сырые поленья будут гореть дольше сухих, хотя и хуже отдавать тепло. Все дело в том, что они весят больше, но это только из-за влаги - толку от нее нет в плане теплопроводности. Сырое полено будет шипеть и дымиться, выпуская пар и снижая теплопроводность.

Огромное количество энергии тепла уходит как раз в момент испарения влаги, поэтому жара поленья отдают меньше. Зато если положить их в раскаленную печь в качестве топлива, чтобы его хватило надолго, сырые поленья будут гореть довольно продолжительное время.

Какие дрова лучше для котла или печки

На практике, экспериментируя несколько раз, довольно легко можно понять, какие дрова лучше отдают тепло. Лидирующую позицию занимают дубовые культуры, вторую ступень - березовые. Однако стоит понимать один секрет - тепло дает вес дров, а не их объем. Это значит, что охапка тонких веточек даст столько же жара, сколько и одно крупное полено.

Также для отапливания печи или котла смело можно использовать яблоню, грушу или сливу. Вместе с березовыми и дубовыми поленьями они могут дать почти столько же тепла на единицу объема, сколько дает низкокалорийный уголь.

Кроме дров или вместе с ними в печь или котел можно бросить пучок соломы, а также подсолнечную, гречневую или гороховую лузгу. Правда, этот вариант подойдет только тем людям, у которых очень большая топочная камера в печи, а также есть возможность непрерывно подбрасывать топливо, пока не прогреется помещение.

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