Плесень в доме может стать неприятной находкой для хозяев.

Во время осени погода становится значительно холоднее, а это значит, что людям нужно быть более бдительными и искать признаки появления плесени. Известно, что плесень может выжить только во влажной среде, поэтому сочетание низких температур и сырости делает дом идеальной средой для распространения плесени. Однако есть простой способ предотвратить появление плесени, считает эксперт Джейми Джонс, который призвал людей покупать комнатные растения этой осенью, передает Mirror.

"Растения - это идеальный выбор дизайна для комнаты, к тому же они могут помочь предотвратить образование конденсата и плесени", - уверяет Джонс.

Также комнатные растения могут действовать как очистители воздуха, ведь они естественным образом поглощают влагу в воздухе через листья, что создает среду, которая является менее благоприятной для роста плесени.

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По словам Джонса, одним из лучших растений в этом случае является лилия мира, ведь она не только красива и проста в уходе, но и процветает во влажных помещениях, поскольку ее естественной средой обитания являются тропические леса с высокой влажностью.

"Лилии мира могут удалять избыток влаги из воздуха и поглощать споры плесени, таким образом уменьшая рост плесени и грибка в доме. Они могут снизить уровень влажности в своем непосредственном окружении, что не очень хорошо для плесени, которая процветает во влажной среде", - объяснил эксперт.

Лучшим местом для лилии мира может стать ванная комната или кухня, ведь пар, который образуется в этих помещениях, делает их очень влажными, что идеально подойдет для этого растения.

"Лилии предпочитают находиться под непрямым солнечным светом, поэтому лучше не держать их на окне, где они могут легко пересохнуть. Их следует поливать, когда почва становится сухой на ощупь", - советует Джонс.

Однако если вы не хотите покупать цветок, который нужно будет поливать, то змеевидные растения также уменьшат появление плесени в доме.

"Змеевидные растения не только имеют преимущество в том, что они не требуют особого ухода, но и могут удалять избыточную влагу из воздуха. Они могут удалять токсины, переносимые воздухом, опять же предотвращая рост плесени, которая процветает в более влажной среде", - подчеркнул эксперт.

Лучшим местом для змеевидных растений станет спальня, ведь ночью они выделяют кислород, который улучшает качество воздуха во время сна, однако также они идеально подойдут для гостиной, офиса или прихожей.

"Если вы новичок в выращивании растений и боретесь с плесенью, змееголовник может быть лучшим вариантом для вас; это одно из самых простых в уходе растений. Просто поливайте время от времени, когда почва пересохнет, и хотя они могут расти в большинстве условий, они получат больше пользы от солнечного места, в теплой, влажной среде, что делает их идеальными растениями для ванной комнаты", - добавил Джонс.

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