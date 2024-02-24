Самая главная задача - обнаружить источник зловония в жилье, а потом для улучшения аромата можно использовать привычные ингредиенты. Есть средство, которое способно побороть проблему почти моментально, и сделать его дома проще простого.

Довольно много людей не знают, что делать, если в доме появился неприятный запах. В первую очередь необходимо разобраться, где же находится источник вони.

Чтобы побыстрее справиться с задачей, конечно же, в идеале нужно знать, где в первую очередь искать проблему.

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Как оказывается, эксперты уже дали ответ на этот вопрос, - чаще всего вонь появляется из-за того, что в жилье попадают запахи из канализации. Такой запах немного напоминает вонь тухлятины. Особенно сильно может начать вонять, когда люди длительное время не пользуются раковиной или унитазом.

Затхлый запах в комнате - причины проблемы

Вонять может из-за того, что в некоторых трубах пропала так называемая водная пробка, поскольку жидкость никто не спускал длительное время. Например, вонь способна исходить из сифона раковины - вода испарится, а запах из канализации попадет в жилье.

Если же вонь появляется постоянно, то проблема может быть другая - например, сифон неправильно установлен. Еще запах способен просачиваться в жилье через трещины и микротрещины в трубах или незагерметизированные стыки гофрированной трубы со стояком центральной канализации.

Есть тухлый запах в комнате - другие причины

Неприятно пахнуть в жилье может из-за того, что на дне сифона есть скопление жира или грязи. С такой проблемой можно справиться самостоятельно - отвинтите дно колбы и очистите сифон от загрязнений. Чтобы проблем не возникало, - лучше использовать для профилактики химию для чистки канализации.

Как не допустить затхлый запах в частном доме - советы

Если вы решили куда-то уехать на длительное время, можно принять превентивные меры и после возвращения не страдать от неприятного запаха.

Что нужно сделать:

наполните сифон водой и залейте немного подсолнечного масла - благодаря этому вода не будет быстро испаряться, и канализационный запах не проникнет в дом;

перед отъездом заткните отверстия в раковине/ванне мокрыми тряпками.

Вот такие простые шаги могут помочь уберечься от распространения запаха тухлятины.

Как убрать неприятный запах в квартире народными средствами - простые лайфхаки

Если нужно очень быстро избавиться от запаха водопроводных труб, можно самостоятельно сделать средство прямого действия.

Вот что понадобится:

1 часть крупной соли;

1 часть пищевой соды;

2 части столового уксуса.

Все нужно смешать, влить в трубу, оставить на 15 минут, а потом смыть горячей водой.

Также странный запах в комнате помогут побороть несколько очень мощных натуральных ароматизаторов - кофе и лимон. Просто обжарьте зерна кофе на сковороде, и ароматом можно заполнить буквально весь дом. Кроме того, несколько ложек молотых зерен советуют оставить в проблемном месте, и запах точно улучшится.

С лимоном можно поступить так - нарежьте его ломтиками, разложите на тарелки и расставьте по квартире.

Вот как убрать запах тухлятины в квартире очень быстро

Заварите некрепкий зеленый чай, влейте в него немного лимонного сока. Потом остудите жидкость и распылите в месте, в котором срочно нужно улучшить аромат.

Ранее УНИАН писал, почему после сна в комнате неприятный запах, и посоветовал, как с этим бороться.

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