У 30-летнего Владимира Савона травма лица, головы и сотрясение головного мозга.

Один из полицейских, избитых в черниговском супермаркете на выходных, находится в удовлетворительном состоянии. Он в Черниговской областной больницы.

Об этом сообщает "Общественное", ссылаясь на медицинского директора по лечебно-диагностической работе медучреждения Валерия Чобитько.

30-летнего Владимира Савона лечат в нейрохирургическом отделении - у него травма лица, головы и сотрясение головного мозга.

Убийство полицейского в Чернигове: все подробности

Ранее стало известно, что в ночь на 2 октября возле одного из супермаркетов Чернигова группа молодых людей избила двух полицейских, находившихся в отпуске и в гражданской одежде.

В результате Савон оказался в больнице, а травмы 30-летнего капитана Артура Ерохина оказались несовместимыми с жизнью. У него остались жена и двое маленьких детей.

Читайте такжеУбийство полицейского в Чернигове: Артур Ерохин получил более 20 ударов в головуШестерых подозреваемых, в том числе несколько несовершеннолетних, уже задержали.

Начато производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц), которое предполагает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

По сведениям журналистов, причиной нападения на копов стало замечание, сделанное молодым людям в супермаркете.

Автор: Станислав Кожемякин