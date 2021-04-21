У журналиста произошел спор с парнем на самокате, который отказался пропускать его на пешеходном переходе.

Журналиста Романа Винтонова, более известного под псевдонимом Майкл Щур, избили средь бела дня в центре Киева.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Неприятность произошла сегодня 21 апреля в 13:50-13:55 в Киеве на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко. Я переходил дорогу по пешеходному переходу. Увидел, что по велодорожке едет два парня на самокатах. Я остановился, чтобы их пропустить. Потому что ехали они нормально так и, как я видел, не тормозили. Первый проехал мимо меня. Когда второй поравнялся со мной, я ему громко рявкнул «Пропускай пешеходов!» - рассказал Майкл Щур.

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По словам журналиста, после этих слов парень остановился и слез с самоката, после чего началась перепалка.

"И тут проплывает черный лебедь. Он вытаскивает баллончик с газом и закрывает мне глаза. Садится на самокат и продолжает свою прогулку. Я его догнал и стащил с самоката. Мы оба так нормально навернулись", - рассказал Щур.

После этого, по словам журналиста, парень его ударил.

«Дальше мы еще поприрекались немного, что он не должен был меня бить и запшикивать лицо баллоном. А дальше он сел - и уехал. В сторону Прорезной. Я за ним уже не мог гнаться. Мог ходить. И пошел искать, где можно промыть глаза и нос», - отметил Щур.

В результате журналист написал заявление в полицию.

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Автор: Денис Прядко