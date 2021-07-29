40-летний Сергей Савчук, который находился за рулем легковушки, 20 лет жизни посвятил работе в правоохранительных органах.

Жертвами жуткого ДТП, которое произошло сегодня в Черкасской области, стал полицейский из Закарпатья с семьей.

Об этом сообщает ТСН.

В закарпатском областном управлении Нацполиции подтвердили, что погибшими оказались 40-летний старший оперуполномоченный управления стратегических расследований Сергей Савчук, его жена и 12-летняя дочь.

Работе в правоохранительных органах Савчук посвятил 20 лет жизни.

"Боролся с организованными преступными группами, разоблачил не одну "схему" и задержал не одного преступника", — отметили в его управлении.

Коллеги описывают погибшего полицейского как искреннего, доброжелательного, ответственного и надежного офицера, а также профессионала своего дела.

Авария случилась 29 июля в районе села Малая Севастьяновка в Черкасской области. Предполагается, что, находясь за рулем легковушки Volkswagen, Савчук выехал за встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. В результате он и его семья погибли на месте.

Напомним, что пару месяцев назад в Черкасской области произошло другое ДТП — водитель с пятилетним ребенком в салоне въехал в стационарный пост полиции.

А недавно в Ривненской области в ДТП попал пассажирский автобус с более 50 паломниками, которые возвращались из Киева во Львов.

Автор: Станислав Кожемякин