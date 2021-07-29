Жертвами жуткого ДТП, которое произошло сегодня в Черкасской области, стал полицейский из Закарпатья с семьей.
Об этом сообщает ТСН.
В закарпатском областном управлении Нацполиции подтвердили, что погибшими оказались 40-летний старший оперуполномоченный управления стратегических расследований Сергей Савчук, его жена и 12-летняя дочь.
Работе в правоохранительных органах Савчук посвятил 20 лет жизни.
"Боролся с организованными преступными группами, разоблачил не одну "схему" и задержал не одного преступника", — отметили в его управлении.
Коллеги описывают погибшего полицейского как искреннего, доброжелательного, ответственного и надежного офицера, а также профессионала своего дела.
Авария случилась 29 июля в районе села Малая Севастьяновка в Черкасской области. Предполагается, что, находясь за рулем легковушки Volkswagen, Савчук выехал за встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. В результате он и его семья погибли на месте.
Напомним, что пару месяцев назад в Черкасской области произошло другое ДТП — водитель с пятилетним ребенком в салоне въехал в стационарный пост полиции.
А недавно в Ривненской области в ДТП попал пассажирский автобус с более 50 паломниками, которые возвращались из Киева во Львов.