В ДТП в Хмельницкой области погиб мужчина, воевавший на Востоке, выяснили журналисты.

В Хмельницкой области в селе Слободка-Кульчиевецкая мужчина не погиб под колесами грузовика, который перевернулся, а успел убежать, но оказался под тоннами навоза.

Мужчина был похоронен заживо под тоннами навоза, сообщает ТСН, ссылаясь на данные заместителя руководителя пожарно-спасательного отряда Александра Ткачука.

По его словам, тело погибшего нашли во время раскапывания навоза, который оказался на дороге после ДТП.

"Начали раскапывать этот навоз, ...и наткнулись на тело человека... У него было лицо синее, руки синие", – сказал собеседник.

Подробности смертельного ДТП на Хмельнитчине рассказала и местная жительница Людмила, которая живет недалеко от места аварии, и именно ограждение ее участка повредило авто.

Читайте такжеСпасатели вырезали людей из искореженного металла: на Закарпатье масштабное ДТП (фото)"...Вышла – машина перевернута вверх колесами, здоровенная... было немного скользко, снег, мокро. Ее (машину – Ред.) начало оттуда, с горба заносить...", – сказала очевидица.

Журналисты узнали, что в то время по обочине с собакой прогуливался 50-летний местный житель, который жил сам и когда-то воевал на Востоке. Мужчина якобы пытался убежать от неуправляемого грузовика.

Людмила сказала, что после аварии водитель грузовика был ошарашен, суетился и утверждал – ехал осторожно.

Ранее в полиции сообщали, что утром 9 января в Слободке-Кульчиевецкой грузовик попал в кювет, перевернулся и убил 50-летнего мужчину. За рулем грузовика находился 69-летний житель Хмельницкой области.

Напомним, похожая авария случилась в Одессе – грузовик ехал задним ходом и смертельно травмировал женщину, которая стояла на тротуаре.

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