Авария произошла на улице Церковной.

В Одессе грузовик смертельно травмировал женщину, которая находилась на тротуаре.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Авария произошла на улице Церковной.

"47-летний водитель грузового фургона Hyundai ехал задним ходом и допустил наезд на стоящую на тротуаре 65-летнюю одесситку. От полученных травм она скончалась в машине скорой", - рассказали в полиции.

Водитель задержан. Событие квалифицировано по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Чернигове к условному наказанию была приговорена женщина-водитель, которая летом прошлого года насмерть сбила полицейского.

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