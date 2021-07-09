Обвиняемый изготовил четыре самодельных взрывных устройства и разместил их в подсобном помещении на территории собственного домохозяйства.

В Ривненской области к 11 годам лишения свободы приговорен 61-летний мужчина за умышленное убийство двух малолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.

По информации ведомства, приговором Ривненского городского суда 61-летний житель поселка Смыга Дубенского района признан виновным в умышленном убийстве малолетних детей, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, а также хранении, приобретении и изготовлении боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (п. п. 1,2,5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 УК Украины).

Во время досудебного расследования установлено, что обвиняемый хранил боеприпасы, взрывные устройства и вещества без предусмотренного законом разрешения.

Читайте такжеНа Ривненщине в результате ДТП погибла 9-летняя девочка (фото)Зимой 2017 года он изготовил четыре самодельные взрывные устройства типа мини-ловушки в самодельных корпусах, которые срабатывают при открытии крышек корпусов, и разместил их в металлических шкафах в подсобном помещении на территории собственного домохозяйства, предварительно обозначив их надписями «золотые монеты» и «серебряные монеты».

Как следствие, в июле 2019 года двое малолетних внуков его сожительницы, 13-летний мальчик и 11-летняя девочка, открыли металлический шкаф, после чего подняли крышку взрывного устройства, в результате чего произошел взрыв, в результате которого дети от полученных травм погибли.

Суд признал подрывника виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.

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Автор: Екатерина Гирнык