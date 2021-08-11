Несколько местных жителей планировали создать фейковый орган самоуправления для расшатывания ситуации в регионе.

В Мелитополе Запорожской области Служба безопасности Украины заблокировала создание псевдогосударственного образования.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы фейковой "громады" призывали граждан не признавать украинские органы власти.

По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковое самоуправление для расшатывания ситуации в регионе. Для этого они провели фиктивное "учредительное" собрание и избрали так называемого "уполномоченного громады".

"Чтобы привлечь в свои ряды "единомышленников", злоумышленники обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины", - говорится в сообщении.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников печати псевдогосударственного образования, компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.

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По информации Запорожской областной прокуратуры, правоохранители разоблачили деятельность псевдогосударственного образования "Громада города Мелитополь".

По данным следствия, в сентябре 2020 года 42-летний житель Мелитополя вместе со своими единомышленниками пытались сформировать так называемый "альтернативный" орган местного самоуправления на территории региона для расшатывания общественно-политической ситуации.

Отмечается, что с целью легитимизации своих полномочий они избрали "уполномоченного громады" и под лозунгами "народовластия" пытались присвоить властные полномочия органа местного самоуправления.

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Автор: Светлана Макринская