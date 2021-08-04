Злоумышленник попросил у владельца одолжить Tesla - якобы для съемки рекламы.

В Одессе мужчина присвоил элитный электромобиль Tesla своего знакомого. 48-летнему подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области, злоумышленник попросил у знакомого Tesla, якобы для съемки рекламы для частного предприятия, в котором работал. Однако вместо того стал использовать электрокар в собственных целях, перекрасил его и сменил часть комплектующих.

Владелец авто понял, что машину ему не вернут, и обратился в полицию. Полицейские разыскали автомобиль – он был частично разобран на запчасти на СТО в селе Усатово. Вора нашли по месту жительства.

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Ведется расследование по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Автомобиль изъят, фигуранту дела сообщили о подозрении.

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Автор: Дмитрий Захаров