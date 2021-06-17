Мальчики, старшему из которых всего четыре года, в состоянии средней степени тяжести доставлены в Одессу.

В Березовском районе Одесской области трое малолетних детей получили сильные ожоги из-за нарушений, допущенных их отцом при разжигании печи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, ЧП случилось 16 июня примерно в 22.00.

«Хозяин дома, 1993 года рождения, растапливал печь в частном доме, нарушив элементарные правила безопасности», - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, мужчина разжигал печь при помощи горючей жидкости. В результате произошла вспышка с последующим горением.

Читайте такжеВ "Борисполе" проверяют информацию о минировании самолетаКак отметили в управлении, мужчина сам потушил пламя на площади 1 кв. метр, однако трое его сыновей получили ожоги 30% поверхности тела, лица и рук.

Трое мальчиков 2017-го, 2018-го и 2019 годов рождения в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. В ведомстве уточнили, что сегодня их доставили в одну из больниц Одессы. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая