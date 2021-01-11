На место приехали правоохранители / Информатор Днепр
Житель Днепра во время чистки ружья случайно застрелил собственную сожительницу.
Об этом сообщает "Информатор Днепр".
Трагедия произошла в доме по улице Янтарной, 79. Туда приехали полицейские и судмедэксперты. Погибшая - жительница этого дома.
Информатор Днепр
"По предварительной информации, мужчина достал помповое ружье для чистки или зарядки, однако случайно выстрелил в свою сожительницу. К месту вызвали медиков, однако реанимационные действия не увенчались успехом. Детали происшествия выяснят правоохранительные органы", - пишет СМИ.
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