Медикам не удалось спасти женщину.

Житель Днепра во время чистки ружья случайно застрелил собственную сожительницу.

Об этом сообщает "Информатор Днепр".

Трагедия произошла в доме по улице Янтарной, 79. Туда приехали полицейские и судмедэксперты. Погибшая - жительница этого дома.

"По предварительной информации, мужчина достал помповое ружье для чистки или зарядки, однако случайно выстрелил в свою сожительницу. К месту вызвали медиков, однако реанимационные действия не увенчались успехом. Детали происшествия выяснят правоохранительные органы", - пишет СМИ.

Другие криминальные новости Украины

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН